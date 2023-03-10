不老騎士抵東勢 製飯糰送弱勢

不老騎士與月眉社區老人一起製作飯糰。 （記者鄭旭凱攝）

2023/03/10 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕弘道老人福利基金「不老騎士為愛千里」活動，三十二位平均年齡高達七十五歲不老騎士騎機車環島，昨天抵達雲林縣東勢鄉月眉社區活動中心，受到縣府社會處、東勢鄉公所及社區老人熱烈歡迎；社會處長林文志與東勢鄉長張健福等人與不老騎士共同製作飯糰食用，氣氛歡樂又溫馨。林文志表示，為照顧縣內老人，將持續布建長青食堂與社區照顧關懷據點。

三十二人平均年齡七十五歲

為響應弘道老人福利基金會散播愛與關懷，近年來持續辦理「不老騎士為愛千里」活動，幫助老人圓夢、完成公益環島之旅，透過環島活動讓不老騎士積極參與各種交流活動，包括為獨老送餐、製做點心送獨老等，以實際行動幫助弱勢長輩，希望帶動社會大眾的支持。

三十二位不老騎士昨天上午從台中出發，騎機車抵達東勢鄉，包括林文志、張健福、縣議員蔡永富及顏嘉葦，以及月眉社區多位老人，早早在活動中心門口迎賓，不老騎士抵達時，眾人以熱烈掌聲歡迎，並在活動中心一起製作飯糰，除了自己食用之外，也送給其他弱勢的老人。

雲縣續建長青食堂、社照據點

林文志表示，雲林縣是農業大縣，很多青壯人口都前往都市就業發展，加上少子化的影響，雲林縣人口邁入高齡化，六十五歲以上老人佔縣內人口超過二十%，老人福利與照顧問題是縣府當下要積極面對的課題，讓長輩幸福、快樂是社會處努力的目標。

林文志說，雲林縣已持續布建一百六十處長青食堂及一百六十三處社區照顧關懷據點，為了照顧縣內老人，縣府也推動「雙B服務計畫」，村里幹事主動發現居住環境不佳、食物與保暖物資不足的獨老與弱勢家戶，就會提供及時協助，未來將持續布建長青食堂與社區照顧關懷據點，照顧老人的身心健康。

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