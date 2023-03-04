《每公頃補助4千元》麥寮、水林秧苗枯死 符天災救助申請

春節期間寒流強風發威，麥寮、水林的水稻苗枯死嚴重。（記者詹士弘攝）

2023/03/04 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕二月下旬寒流發威，低溫強風造成麥寮、水林鄉水稻幼苗黃化枯死，縣長張麗善昨天與相關單位到現場勘災，初步會勘災損應可達農業天然災害救助辦法申請門檻，每公頃可獲救助四千元，縣府也將行文中央，爭取提高秧苗災損補助金額。

雲縣將爭取提高補助金

雲縣全縣水稻種植面積兩萬九千四百多公頃，其中水林有三千三百多公頃，麥寮鄉一千三百多公頃，農友反映，二月下旬的寒流加強風，造成秧苗黃化枯死，盼農委會將水林及麥寮的秧苗列入災害救助項目。

張麗善昨天與農業處、台南農改場及農糧署中區分署到麥寮現勘水稻災情，初步確認麥寮有損失的水稻田超過兩百公頃，損失率約達三到四成，均已達到天然災害救助的門檻。

農改場助理研究員楊智哲表示，現場實勘秧苗葉子部分枯萎黃化，受害最嚴重主要是剛插秧的田區，可能是二月中旬有一波低溫及連續的強風，部分田區有需要復耕。

張麗善說，農改場認為應迅速完成救助、復耕，一期作才能順利收成，初勘後應可啟動農業天然災害救助申請程序，每公頃水稻可獲救助四千元，但她覺得救助金額太低，縣府將行文中央希望調高秧苗補助，以符合現在人工、肥料、農藥漲價下物價波動的現實狀況。

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