雲林農業創新加值園區 劉建國催生

民進黨雲林縣長參選人劉建國強調，會加速推動雲林農業創新加值園區設置。（記者黃淑莉攝）

2022/10/11 05:30

與蘇治芬召開說明會 農委會主委陳吉仲提3大發展方向 將反映由中央統籌規劃

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國與立委蘇治芬昨天召開說明會，催生雲林農業創新加值園區，農委會主委陳吉仲受邀出席指出，會把地方意見向行政院報告，由中央統籌規劃，讓該園區可以早日具體落實；劉建國強調，事在人為，若入主雲林縣府會加速推動。

地方民眾參與表達迫切需求

昨天說明會在北港舉行，雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、前北港鎮長張勝智及許多地方民眾都與會表達地方對農業創新加值園區的迫切性，台糖生物技術部執行長孫鈴明、虎科大農業技術系主任戴守谷也到場支持。

園區位於北港占地約83公頃

張勝智等人表示，農業創新加值園區位在北港新街大排、文仁路、縣道一六四線之間佔地約八十三公頃，設置後不僅可以幫助農業升級、增加農民收入，更可提供就業機會，讓年輕人不用離鄉背景。

陳吉仲說，雲林農業創新加值園區未來發展三大方向，包括生活健康、淨零永續及銀髮族、毛小孩的食品加工加值，雲林有最多農產品可因應這三方向需求，具有未來性，且能大幅度讓農業升級，農產品價值增加。

陳吉仲強調，蔡英文總統關心的地方產業發展及就業問題，該園區成立可帶動產業發展，提升就業機會，不過因牽涉到經濟部跨部會，會把地方要求向行政院報告，讓園區可以早日具體落實。

蘇治芬︰雲林要加緊腳步才行

劉建國指出，極端氣候對農業挑戰越來越大，透過生技、科技結合，農產品產值可以大大提升，雲林農業創新加值園區就是要讓雲林的農業快速跟生物科技來做對接，事在人為，未來若當選縣長會與蘇委員持續關注，中央與地方合作加速推動。

蘇治芬表示，農業科技屏東、嘉義早已起步，雲林落後很多要加緊腳步才行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法