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    首頁　>　雲林縣

    《創全國先例》小腦研究中心 台大雲林分院成立

    台大雲林分院「小腦研究中心」揭牌，裡面儀器精密要價數百萬元。（記者黃淑莉攝）

    台大雲林分院「小腦研究中心」揭牌，裡面儀器精密要價數百萬元。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/19 05:30

    〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕小腦的神經細胞是大腦的三．五倍，為探究小腦的奧祕，台大醫院雲林分院率全國之先成立「小腦研究中心」昨天揭牌，雲林分院院長黃瑞仁指出，期待小腦研究中心幫人類探索未知，未來能發表重要國際論文，讓台灣醫學研究更往前邁進一大步。

    開發出「小腦腦波」新技術

    台大醫學院藥理所副教授潘明楷指出，雲林分院有許多年長病患，長期受顫抖症所苦，包括拿筷子、手杯、湯匙都會抖，團隊成員進一步研究，發現原來與小腦扮演重要角色，但世界找不到相關小腦神經電訊號紀錄及技術，因此開始研究，並成功開發出「小腦腦波」的新技術。

    找出原發性顫抖症致病轉機

    潘明楷說，研究團隊並應用該技術找出原發性顫抖症的致病轉機，相關成果發布在國際頂尖轉譯醫學期刊，受到世界矚目，也獲得國家新創獎肯定。

    潘明楷表示，過去大家認為小腦主要與運動、平衡有關，近來發現小腦的神經細胞比大腦多更多，是人類AI的所在地，和認知、記憶、語言、學習都有關係，期待中心可以在小腦研究有更多突破及新發現，並且對人類健康有更大的輔助與進步。

    小腦研究中心主任黃偉烈表示，短期將以腦部電生理研究為優先，包括腦波、事件相關電位的量度，也將整合電腦標準化的神經心理測驗，來對神經、精神疾患的中樞神經機轉做探索，長期希望結合腦部造影等技術，闡明小腦的各種生理意義，提出具有臨床價值的觀點。

    院長黃瑞仁將交棒馬惠明

    另黃瑞仁七月底任期屆滿，將由現副院長馬惠明接棒，雲林縣府昨天舉辦感恩記者會，感謝黃瑞仁擔任正、副院長逾十二年期間，率領醫療團隊提升雲林醫療水平。

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