拒絕毒品危害子孫 雲縣提高檢舉獎金每案最高5萬元

拒毒、反毒，雲林毒品危害防制中心跨局處各司其職，並導入醫療團隊協助有藥癮者克服戒癮困境。（記者黃淑莉攝）

2024/12/30 15:05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕拒毒、反毒，雲林縣成立跨局處毒品危害防制中心，並導入醫療團隊協助有藥癮者克服戒癮困境，此外雲林縣警察局提高檢舉獎金，鼓勵民眾勇敢檢舉，若因此查獲重大販毒案件，最高核發5萬元檢舉獎金。

張麗善指出，雲林縣毒品危害防制中心是由衛生局統籌，含蓋教育處、警察局、社會處及勞青處等局處，各單位各司其職，從中發現需要協助個案，像教育處加強校園宣導，避免毒品入侵校園；勞工處提供就業或職訓等。拒毒反毒外，也要協助毒癮者戒毒，很感謝11家藥癮戒治機構，包括醫院、診所及衛生所，有同理心、耐心及貼心來協助成功戒毒。

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衛生局長曾春美說，毒癮成因多元，各單位抱持者給毒癮者心希望、冋理心及利他心，提供安心環境、貼心服務，幫助他們盡快脫離毒品危害。

警察局長李建民表示，建立無毒家園是最終目標，今年1至11月底警方查獲毒品案件有960件、990人，「自己鄉里自己守護」不要讓毒品禍害子孫，雲林警友會也提供經費，警方訂定反毒友善通報網檢舉獎金辦法，除警政署提供的檢舉獎金外，針對「喪屍煙彈」（依托咪酯類）提高檢舉獎金，最高核發5萬元。

教育處長邱孝文說，毒品防制一直是學校安全的重點工作，每年在校園端有辦教師研習，也成立反毒中心學校整合各單位資源進入校園宣導，也有志工入班針對有需要學生個別輔導。

另誠品文化藝術基金會贈書給藥癮者家庭及雲林第二監獄，希望透過書籍協助他們找到內心的力量。

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