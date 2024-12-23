迎蛇年！雲林新春活動1/4起跑 消費500元可抽百萬名車

雲林縣2025迎新春系列活動1月4日起跑，到雲林消費滿500元有機會抽中百萬名車等大獎，縣府及各界邀請大家來雲林走春祈福。（記者黃淑莉攝）

2024/12/23 16:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣2025蛇年走春系列活動，從1月4日名家揮毫送春聯活動起跑，一直延續到3月草嶺石壁櫻花季，雲林縣長張麗善邀請大家到雲林走春祈福、賞燈、旅遊，且消費滿500元即可參加抽獎，有機會抽中百萬名車等大獎。

雲林縣府今（23）日會同縣內旅遊觀光業者、店家、藝文團體及文化館舍召開2025迎新春暨與神同行遊雲林記者會，張麗善指出，迎接蛇年縣府各局處都安排精彩活動，率先登場是1月4日至19日超過70位書畫家，在縣內文化館舍舉辦16場次接力揮毫，民眾可免費前往索取春聯、年畫。

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張麗善說，各館舍從1月25日至2月2日12處文化場館推出上百場新春限定動靜態活動，初一（29日）起至初三（31日）在土庫庄役場、虎尾建國眷村、布袋戲館、口湖遊客中心、北港登記所、斗六他里霧微光草原聚落、行啟記念館、雲中街文創聚落、二崙故事屋及西螺東市場等地，從下午3點半到4點半有街頭藝人表演。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣是宗教大縣，這幾年「香客轉遊客、遊客變常客」的策略成功，今年1至11月雲林觀光人次已破2000萬人，新春各廟宇也舉辦慶祝活動，北港朝天宮年初一子時開廟門送福袋，北港武德宮除夕（28日）起至初五（2月2日）發放招財錢母小紅包，虎尾持法媽祖宮年初一至初四有「財神聚寶盆」抓寶活動，「梳妝樓園區」與「石雕媽祖園區」開放參觀。

西螺福興宮除夕舉辦歡慶太平跨年晚會，初一起至2月16日舉辦西螺媽祖迎春燈會，另外土庫順天宮、褒忠馬鳴山鎮安宮、古坑建德寺、麥寮拱範宮、台西五條港安西府、四湖參天宮、四湖海清宮等宮廟也都舉辦各項活動，歡迎大家來走春祈福。

文觀處表示，除了逛各文化館舍、拜廟走春祈福，到新春遊雲林推薦遊程還有，北港巷弄燈會1月24日至2月14日、虎尾漫步輕旅行、甜蜜蜜追五分車、世界竹地標草嶺石壁櫻花季1月29日至3月2日。

另1月1日起只要在雲林消費單筆滿100元發票，即可登錄抽獎平台參加抽獎，累計500元即可獲一組抽獎序號，新春系列活動可上「慢遊雲林」APP或臉書粉專查詢。

虎尾國中醒獅團為2025迎新春暨與神同行遊雲林記者會熱鬧揭幕。（記者黃淑莉攝）

新春期間各文化場館推出上百場新春限定動靜態活動。（記者黃淑莉攝）

新春期間各文化場館推出上百場新春限定動靜態活動。（記者黃淑莉攝）

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