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    首頁　>　雲林縣

    雲林區漁會烏魚大餐 食材頂級12/22上菜

    雲林區漁會12月22日舉辦漁村特色漁產品行銷活動，行銷烏魚子等漁產品，其中最受矚目是烏魚大餐，物超所值且真材實料，200桌已全部被預購。（記者黃淑莉攝）

    雲林區漁會12月22日舉辦漁村特色漁產品行銷活動，行銷烏魚子等漁產品，其中最受矚目是烏魚大餐，物超所值且真材實料，200桌已全部被預購。（記者黃淑莉攝）

    2024/12/17 14:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕推廣雲林產的烏魚子，雲林區漁會將在12月22日辦理漁村特色漁產品行銷活動，每年最受矚目是烏魚大餐，每道料理都使用頂級食材，吃得到魚烏子、烏魚鍵、鯧魚、烏魚、鰻魚，吃過民眾都稱讚「物超所值」。區漁會總幹事林傳育表示，漁會是為了推廣在地漁產品，目的不是賺錢，200桌都已被預訂了。

    林傳育指出，雲林是國內重要養殖漁業區，漁會為提升口湖烏魚子品質，連續18年舉辦行銷活動，讓全國消費者知道要吃最好吃、品質最好的烏魚子要到口湖，今年養殖烏魚子量少價格有微漲，海的野生烏魚子價格則較往年便宜。

    林傳育說，烏魚子最好吃是用烈火直烤，口感外酥內Q彈，但很多怕烤焦所以烤的不夠透，其實只要把焦的地方刮掉即可，另也可用平底鍋煎，鍋內放少許油，油熱後把烏魚子放進鍋裡煎約20秒就可起鍋。

    雲林區漁會表示，今年漁產品行銷推廣活動將在22日上午10點起在萡子寮漁港漁產品直銷中心旁廣場舉行，有各項農漁產品展售、烏魚子製作示範教學、烏魚殼特價促銷，還要重頭戲烏魚子大餐饗宴，有香烤烏金鑽、經典佛跳牆、金鯧五柳枝、米糕拼盤、藥膳豬肚甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆魚膘、荷葉栗子鰻等10道菜，外加水果盤與飲料。

    林傳育說，烏魚子是用頂級的，其他食材也都用最好的真材實料，一桌外面餐廳大約要上萬元，漁會是為了推廣在地漁產品一桌6500元，許多饕客每年都提早訂購，今年限量200桌，都已被訂購完，但現場也有許多新鮮農漁產品展售，歡迎大家踴躍參加。

    雲林區漁會總幹事林傳育說今年口湖烏魚子品質佳且價格合理。（記者黃淑莉攝）

    雲林區漁會總幹事林傳育說今年口湖烏魚子品質佳且價格合理。（記者黃淑莉攝）

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