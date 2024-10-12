雲林「屁王之王」！父子創意屁聲奪冠抱回50斤地瓜

父子檔把屁聲變得有節奏，獲得「屁王之王」並抱回50斤地瓜。（記者黃淑莉攝）

2024/10/12 17:52

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今（12）日下午有一場特別農村體驗及農產品行銷活動，主辦單位在地青農、虎珍堂執行長林進誠透過古早味焢窯、創意放屁比賽及鐵牛車市集，讓參加民眾深入認識雲林及行銷地瓜，其中創意放屁比賽，參賽隊伍創意的屁聲令現場笑聲不斷，最後有父子檔奪得「屁王之王」抱回最大獎50斤地瓜。

今天「地瓜就是CIAO！雲林草根生活節」在虎尾持法媽祖宮附近虎珍堂教育農園舉辦，吸引上百人親子同樂，在田裡鋪上野餐墊席地而坐，享受藍天、微風、夕陽及稻田、地瓜田等農村景緻，度過悠閒、歡樂的週末。

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林進誠表示，辦這項活動希望帶大家來雲林玩，認識雲林這塊土地及各地農特產，活動有3個項目，第一是用在地特產地瓜焢窯親子同樂，第二是創意放屁大賽，讓大家用健康角度看吃地瓜放屁，是因為腸胃健康，第三20+1的鐵牛車市集，20+1的20代表雲林20鄉鎮市，+1就是每個參加民眾。

大家最期待的創意放屁大賽有10多組參加，評分標準包括屁聲大小、持久度、姿勢及聲音是否悅耳，第一名獎品是50斤地瓜，主持人介紹比賽規則後，參賽者使出全力利用道具、口技及雙手發出仿真屁聲，每組參賽者「放完屁」台下即熱情歡呼，笑聲此起彼落，不過也有已報名者因有「偶包」臨陣脫逃棄賽，但多數參賽者玩得十分開心。

最後成績由一對父子檔參賽者，放的屁有節奏又大聲榮獲第一名「屁王之王」，抱回50斤地瓜，父子聽到奪冠開心連跑帶跳到舞台領獎。

創意放屁大賽，父子檔奪冠抱回50斤地瓜。（記者黃淑莉攝）

創意放屁大賽參賽者使出渾身解數。（記者黃淑莉攝）

虎珍堂今天在虎尾舉辦「地瓜就是CIAO！雲林草根生活節」，有親子焢窯體驗古早味農村生活，同時行銷在地農產。（記者黃淑莉攝）

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