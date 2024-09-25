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    首頁　>　雲林縣

    「班班有鮮奶」10月上路 雲林這原因這學期每週喝3次

    雲林縣國小學童班班有鮮奶政策已推動多年，這學期加上中央補助每週可喝3次。（圖由雲林縣府提供）

    雲林縣國小學童班班有鮮奶政策已推動多年，這學期加上中央補助每週可喝3次。（圖由雲林縣府提供）

    2024/09/25 15:09

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕農業部與教育部合作推出「班班有鮮奶」政策，雲林縣府教育處今（25）日指出，預計10月可喝到，且因縣內在104學年度即推動每週1次喝鮮奶計畫，今年度預算已編列，全縣國小學童這學期每週可喝3次，全縣有3萬多名學童受惠。

    中央在今年7月喊出「班班有鮮奶」開學至今未上路引起關切，教育處表示，已收到中央公文且完成招標，中央補助對象為國小暨國小附幼學童，全縣有3萬多名，第1學期共計44次，平均每週可喝2次。

    教育處表示，考量有的學生不喝鮮奶，也可選擇喝豆漿，另偏鄉因配送等問題也可選擇保久乳，目前仍相關作業進行中，預估10月應可喝到。

    教育處說，雲林縣酪農產業在全國也占舉足輕重，且為讓國小學童「吃得飽也要吃得巧」增加鈣質攝取，縣府在104學年度推動每週1次免費免費牛奶供全縣國小學童飲用計畫，每年編列2000多萬元，今年邁入第9年，今年預算已編列至第一學期結束，所以這學期加上中央每週2次，縣內學童每週可喝3次，至於明年度是否持續編列縣府在評估中。

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