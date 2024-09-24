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    首頁　>　雲林縣

    國道雲林段追撞3人斷魂 家屬曝「死者曾被不明人士擄走」

    國道一號南下237.5公里虎尾路段昨晚發生2車追撞事故，造成3死1輕傷。（民眾提供）

    國道一號南下237.5公里虎尾路段昨晚發生2車追撞事故，造成3死1輕傷。（民眾提供）

    2024/09/24 17:52

    〔記者李文德／雲林報導〕國道一號雲林路段昨晚發生2車追逐，共釀3死1傷。兩輛轎車撞成一團，如同廢鐵。其中50歲廖女家屬今透露，廖女上週前往銀行領錢時，曾遭不明人士擄走，疑似在外與人有金錢糾紛。昨天車禍前還曾經報案遭人逼車，懷疑這件事情「不單純」。

    國道警察初步調查，廖女開銀白色轎車載著49歲鄭男開車經過南下237.5公里虎尾路段，與另外黑色轎車碰撞，兩車雙雙翻覆，橫躺中線及外側車道，廖被拋飛至路面慘死，鄭男半身受困車內不治；另車22歲蕭男也慘遭拋飛橫死，23歲邱男右鎖骨骨折、身上多處撕裂傷，經救治後正住院觀察中。

    廖女家屬今到殯儀館處理後事，妹妹表示，廖女排行老三，在西螺經營進口蔬菜批發，育有兩名子女，現已離婚。家屬表示，曾聽聞她上週到銀行領錢被幾名不明的年輕人擄走。廖父也說，聽聞她最近被不明人士跟蹤觀察行動，昨深夜他接獲通報後，警方向他表示廖女在車禍前曾報案稱被人逼車，懷疑案情不單純，希望警方深入調查。

    針對擄人事件，西螺警分局表示，9月12日曾接獲一名廖姓女子友人報案，指出與廖女通聯時廖女向其透露遭擄，警方獲報不敢大意，立即趕赴至廖女家中，發現廖女在自己家中亦未受傷，現場亦未有其它人車，廖女向警方表示是朋友誤會而報案，警方當下確認廖女人身安全無虞。

    另鄭男家屬則表示，鄭男平常開計程車為生，家住嘉義市區並未與他們同住，至於昨天突然接到噩耗感到意外，以他們了解他並未與廖女熟識，且那台車輛是鄭男親友所有，對於整起案件不知所措。

    死者廖女家屬透露，廖女上週領錢曾遭逮，懷疑案件不單純，希望警方深入調查。（民眾提供）

    死者廖女家屬透露，廖女上週領錢曾遭逮，懷疑案件不單純，希望警方深入調查。（民眾提供）

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