雲林公益園遊會逾50攤響應 關懷據點長輩秀身手咖啡拉花

50多家攤商，有不少是關懷據點的長者經營，特地拿出自己所做的手工藝品義賣。（記者李文德攝）

2024/06/08 14:08

〔記者李文德／雲林報導〕驛起響愛社區關懷協會一年一度公益園遊會今天登場，超過50攤商家齊聚響應愛心行動，將愛心義賣所得全數捐出給雲林家扶中心及若瑟醫院長期照顧基金所用。攤販中，有一群平均70歲的長輩，拿出在關懷據點的「畢身所學」，展售自己作品，還親自咖啡拉花，吸引不少民眾駐足。

驛起響愛公益園遊會已進入第11年，今年超過50家店家擺攤，今天上午副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員林文彬、黃美瑤等人出席，共同敲響愛心鑼，宣告活動正式開始。謝淑亞表示，11年來愛心影響力不容小覷，實際幫助雲林縣有需要的民眾，讓社會越來越好。

其中更有許多關懷據點的長輩們擺攤，兜售自己上課所學的商品。穎川社區關懷據點的長輩林金治表示，為了此次的義賣，所有長者們卯足全力，將自己的手工藝品拿出，像是毛巾杯墊、毛巾娃娃等，都是出自大家一針一線織出；據點班長林根靜笑著說，人要有愛才能讓社會更和諧，由於大家不知道該賣多少，乾脆戳戳樂讓民眾能夠把藝品帶回去。

虎尾驛關懷據點「輸人不輸陣」，將學習已久的咖啡拉花展現給大家看。68歲的吳滿陞表示，學拉花就學了半年，已經不比年輕人能夠快速抓到訣竅，此次特別為了園遊會再惡補技巧，幸好展現出來的成品「袂漏氣」。

驛起響愛社區關懷協會理事長吳麗春表示，感謝各方資源長期的響應，11年來從來不缺席，目前為止捐出的善款超過300萬，此次義賣結餘將會捐給雲林家扶中心及若瑟醫院長期照顧基金，照顧偏鄉家扶家庭及獨老。

關懷據點長輩拿出「畢生所學」，親自咖啡拉花。（記者李文德攝）

第11屆驛起響愛公益園遊會今天登場，共有超過50家攤商共同參與響應愛心。（記者李文德攝）

第11屆驛起響愛公益園遊會今天登場，共有超過50家攤商共同參與響應愛心。（記者李文德攝）

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