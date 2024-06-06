斗六鐵路高架化延宕多年向前跨出一大步 3卡關點會勘達共識

爭取斗六鐵路高架化相關單位6日會勘，近百名地方民代、里長及市民到場關心。（記者黃淑莉攝）

2024/06/06 15:02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕延宕多年的斗六市區鐵路高架化再向前跨出一大步，可行性評估中3個爭議卡關點，包括曲率半徑、經濟效益及施工期間臨時平交道設置等，立委張嘉郡今（6）日邀集鐵道局、台鐵公司、縣府等單位會勘達成共識。鐵道局長楊正君表示，請縣府儘速將可行性評估報告按去年審查會結論重新提報交通部。

張嘉郡今天邀集鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇到斗六市內環陸橋下現勘及聽取地方對斗六鐵路高架化的意見，包括縣長張麗善、斗六市長林聖爵、雲林縣議會副議長蔡咏鍀及多位議員，還有多位斗六市代表及里長、市民近百人都到場關切。

張麗善表示，斗六鐵路高架化地方期待1、20年，她上任後率縣府團隊積極爭取也獲縣議會支持，2019年第一次提送可行性評估報告到交通部審查，經過多次會議及公文往返，因曲率半徑、經濟效益及施工期間臨時平交道等問題一直卡關，去年第19次會議她也親自出席說明困境及地方對鐵路高架化殷切期盼。

縣府交通工務局長汪令堯簡報表示，曲率半徑維持在730米，至於施工期間減少臨時平交道問題，除拆除明德陸橋、大學陸橋改搭臨時平交道，封閉後庄二平交道，另提出局部抬高鐵道路高架路線，施工期內環陸橋保留，但只限2.7米以下小型車通行，抬高範圍約3.22公里，總經費增加約10億元。

張嘉郡指出，斗六鐵路高架化推動歷經3位交通部長進度牛步化，很開心3個關卡能達成共識，讓鐵路高架化邁出一大步，接下來可行性評估送交通部審查，通過後即可展開綜合規劃，約需1年半至2年，完成後才能執行工程，總預算220.5億元，她也會持續協助關心及爭取經費。

林聖爵表示，斗六鐵路高架化今天終於看到曙光，在各單位達共識後，希望後續工作能快速、順利進行，改善斗六市區交通，帶動地方發展。

爭取斗六鐵路高架化相關單位6日會勘，近百名地方民代、里長及市民到場關心，縣府交通工務局長汪令堯簡報施工期間臨時平交道設置狀況。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右一）說明縣府爭取斗六鐵路高架化過程及遇到問題。（記者黃淑莉攝）

斗六市區鐵路沿途有7個平交道，對地方交通造成很大衝擊，地方期盼鐵路高架化。（記者黃淑莉攝）

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