反對國土計畫法檢舉獎金制 張麗善：農村將永無寧日
〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國土計畫法將於明年5月1日正式實施，由於針對土地使用違規情節重大者將開罰30萬以上罰款，且檢舉獎金最高可達5萬元，雲林縣議員李明哲表示，新法實施後只要檢舉達人使用空拍機拍照檢舉，恐怕有不少農民要破產；雲林縣長張麗善表示，將向中央強烈表達反對立場，確保農民權益受到保障。
李明哲表示，國土計畫法將於明年5月1日實施，國土計畫法實施前，民眾依「區域計畫法」針對土地違規使用檢舉，並沒有檢舉獎金；但國土計畫法上路後，依照「國土計畫法」第40條第1項所訂「檢舉國土計畫土地違規使用獎勵辦法」（草案），檢舉非位於國家公園或都市計畫內土地的違規使用，檢舉獎金3千元到5萬元不等。
李明哲表示，國土計畫法新設立的檢舉獎金制度，以目前以科技發達的程度，檢舉達人只用使用空拍機，再以航照圖比照變異點，很容易就能發現任何一宗土地違規或違法使用，由於罰款金額相當高，2公頃以上之大型開發案，只要違規情節重大，將開罰30萬元以上罰金，而且檢舉獎金相當豐厚，可能讓檢舉達人趨之若鶩，屆時將造成民眾之間的紛爭、猜忌和對立，導致農村亂象叢生。
李明哲指出，交通違規檢舉引發社會嚴重亂象，警政署已針對交通違規案件取消檢舉獎金，但國土計畫法上路後，卻將同步新增檢舉獎金制度，明顯違反時代潮流，建議中央應該刪除土地違規使用檢舉獎金制度。
張麗善表示，國土計畫法上路後，一旦有人檢舉就裁罰地主，可能造成檢舉達人大量檢舉的現象，不僅破壞農村純樸善良的風氣，且農民必須繳納鉅額罰款，中央雖然解釋，農地違規使用訂有分類分級裁罰標準，會視個案違法情節依法裁處，只有2公頃以上之大型開發案才會適用30萬以上罰金，但對農民而言仍是非常大的負擔。
張麗善表示，希望不要有檢舉達人的情事一再發生，一旦農民違規，應該是比照現行的區域計畫法來給予懲處，不應該用嚴苛且高額的罰款來懲罰，檢舉獎金制度對於農民而言非常不公平，縣府相關局處將針對檢舉獎金制度對農民的影響進行通盤分析，向中央嚴正表達反對立場，確保農民權益受到保障。