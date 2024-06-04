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雞排牽起緣分！ 雲林飛沙國中畢業生牛排館用餐 大喊「好滿足」

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

2024/06/04 16:13

〔記者李文德、鄭旭凱／雲林報導〕因雞排牽起緣分，四湖鄉飛沙國中32位國三畢業生，受史堤克牛排總經理張福田之邀，今到斗六分店享用排餐。此外業者還致贈每人一份小禮，更送出2萬元作為校方獎學金。業者表示，此為第2年邀請學校享用，未來更會將這愛心行動延續，帶給海區偏鄉孩子更好的服務。

這項愛心行動源自於2021年，當時飛沙國中一年級20名學生參加「109學年度全縣普及化大隊接力賽」獲得第5名佳績，校長陳昭龍請大家吃雞排，不料發現有不少學生不捨吃掉，寧願雞排冷掉也要帶回去分享。而這故事當時經自由時報報導後，引起各界關注。其中史堤克牛排總經理張福田便看到報導，下定決心去年起邀請飛沙國中學生到餐館享用排餐。

飛沙國中三年級學生畢業前夕，業者邀請32名學生與4名師長今天到斗六分店用餐。由史堤克牛排執行總監陳盈憲及數位各地店長等人，親自接待學生。

一盤一盤排餐端上桌，打開鐵蓋後熱騰騰的白煙夾帶著香氣，各種肉在鐵盤上滋滋作響，肉汁更迸發出醇厚風味。讓不少學生們看了食指大動，刀叉揮動間像是譜出交響樂，一口肉在嘴中咀嚼，學生們享受的神情像是更大家說「好滿足」。

學生表示，從小到大幾乎只有到夜市品嘗牛排，不然就是到比較平價牛排店享用餐點，幾乎沒有機會到比較大型的牛排館用餐，這是人生第一次。去年看過學長姊到此享用，期待了整整一年，終於願望成真。

陳昭龍表示，飛沙國中位於沿海鄉鎮偏遠地區，當地並無較大型餐館，學生們可能還要搭45分鐘公車到北港鎮，舟車勞頓。因雞排結緣，牽起愛心行動，除了讓同學享用排餐，還送每位學生禮物、致贈校方2萬元作為獎學金，這樣愛心非常感謝。

陳盈憲表示，公司本著「施比受更有福」的企業精神，熱心助人。除了雲林縣有此愛心行動，甚至台中等地也曾舉辦過。未來雲林這項愛心舉動也期盼能夠轉為常態性辦理，讓更多偏鄉地區學童也同享受到美味餐點。

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

四湖飛沙國中32名國三生受史堤克牛排總經理之邀，到斗六分店用餐。（記者李文德攝）

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