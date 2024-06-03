2024國慶煙火雲林施放地點確定！ 張麗善：拭目以待

2024國慶煙火在雲林，雲林縣長張麗善今天在議會指出，施放地點今天會確定，縣府會善用資源，在最合理、最經濟的方式達到最高效益，相關活動內容都在規劃中，請大家可以拭目以待。 （記者黃淑莉攝）

2024/06/03 11:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024國慶煙火由雲林縣政府承辦，籌備委員會評估、實勘縣府提出施放地點後，認為虎尾高鐵特定區最恰當，內政部次長吳堂安今（3）日下午將到雲林高鐵特定區會勘後做最後確認；雲林縣長張麗善今早在議會答覆議員質詢指出，國慶煙火籌辦工作縣府各局處已總動員，請大家拭目以待。

今年國慶煙火首次在雲林施放，縣民充滿期待，議員張庭綺今天在議會質詢，關心煙火施放地點、籌辦進度，並希望除主場地外，其他鄉鎮也能有相關活動讓雲林更好。

張麗善指出，國慶煙火要在雲林施放這是舉縣歡騰，施放地點縣府第一時間提供5個地點給中央評估，中央透過空拍、實勘等方式評估交通動線、人員疏散、安全等各方面，在交通方面利用公共運輸工具如高鐵、台鐵是最理想的方式，經過綜合評估後，認為西螺大橋、虎尾高鐵特定區適合。

張麗善表示，經過評估最終認為高鐵特定區是最合適的選擇，主要原因是場域足夠能容納大量人潮，包括周邊的所有道路，不論是停車還是動線疏散都能應付，吳堂安次長預計下午來高鐵特定區會勘做最後確認。

張麗善說，雲林下半年有咖啡節、偶戲節、農機展、海洋音樂祭、風箏衝浪等活動，屆時配合國慶煙火來串聯，希望此來帶動地方繁榮、促進經濟產業發展，縣府會善用資源，在最合理、最經濟的方式達到最高效益，相關活動內容都在規劃中，請大家可以拭目以待。

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