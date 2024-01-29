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雲林警局6長異動布達交接 張麗善：提高校園見警率

今天宣誓就職的4位分局長左起斗南張明忠、西螺閻百川、北港張澤銘、台西李宗儒。（記者黃淑莉攝）

今天宣誓就職的4位分局長左起斗南張明忠、西螺閻百川、北港張澤銘、台西李宗儒。（記者黃淑莉攝）

2024/01/29 09:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警局今天舉行新任主任祕書、督察長及4個分局分局長布達、交接典禮，縣長張麗善期勉新任人員發揮所長，維護雲林治安、交通，提高校園的見警率。

雲林縣警局這次異動有主祕廖志明陞任台南市政府警察局督察，督察長張文峰調任保安警察第七總隊督察長、北港分局分局長陳宏平調任台東縣警察局台東分局分局、斗南分局分局長温基興調任屏東縣政府警察局里港分局分局長、台西分局分局長黄世德調任彰化縣警察局北斗分局分局長、西螺分局分局長曾冠螢調任嘉義縣警察局水上分局分局長。

今天布達新任主祕呂芳逸、督察長黃國源，分別從澎湖縣政府警察局主祕、督察長調任；分局長部分，基隆市警察局第二分局分局長張澤銘調任北港分局、嘉義縣警察局竹崎分局分局長閻百川調任西螺分局、嘉義縣警察局中埔分局分局長張明忠調任斗南分局、花蓮縣警察局鳳林分局分局長李宗儒調任台西分局。

張麗善主持布達、交接儀式，她感謝卸任人員對雲林治安、交通貢獻外，也期許新任同仁發揮所長維護雲林治安、交通，尤其在交通部分，針對A1事故發生，針對農路多、高齡化、交通號誌少，農民戴斗笠不戴安全帽，希望警察多多宣導，另也希望學校見警率提高。

今天布達交接典禮在雲林縣警察局禮堂舉行，包括議長黃凱及多位議員都與會觀禮。

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