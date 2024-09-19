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    單騎200公里 少年突破心理障礙

    台灣世界展望會宜蘭中心辦培力，帶領7名青少年挑戰4天、200公里單車縱騎花東。（展望會提供）

    台灣世界展望會宜蘭中心辦培力，帶領7名青少年挑戰4天、200公里單車縱騎花東。（展望會提供）

    2024/09/19 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣世界展望會受助青年阿源過去經常討好別人，儘管被同儕揶揄感到不舒服，仍掩飾內心不悅，但在社工鼓勵下，與其他六人參加生涯探索培力，挑戰四天共二百公里單車縱騎花東，成功克服心理障礙，勇敢表達真實感受，讓他直呼「如釋重負。」

    展望會宜蘭中心表示，阿源以往在人際關係中，多以討好型模式與人相處，縱使被嘲弄，卻為了不打壞友好關係，選擇默默承受，經三個月戶外冒險教育體驗培力，加上自行車縱騎旅程，學會勇敢表達感受，更突破以往溝通困難，在團體中獲得正向回饋，開心分享被同儕肯定的美好。

    陪伴七名青少年完成二百公里騎乘挑戰的社工謝孟錦說，看到這群青少年放下自己，選擇走出舒適圈，有些能力較強孩子，願意放慢腳步，與大家一起前進，缺乏自信的青少年，則在團隊支持下克服恐懼完成旅程。

    展望會東區辦事處區處長李玉明說，透過戶外冒險教育等各類方案，提供孩子充分發展與認識自我價值的機會，社工員更以身作則，即使在訓練期間車禍受傷，依舊陪伴大家克服逆境、挑戰極限，在相互扶持過程中，獲得成長蛻變的養分。

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