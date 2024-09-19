蘭陽媽祖節明登場 發平安符5萬份

民眾將拿到的媽祖平安符過爐祈福。 （記者王峻祺攝）

2024/09/19 05:30

從南方澳南天宮起駕 3天海陸遶境祈福 5萬份壓轎金供索取

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽媽祖文化節明天登場，活動首日媽祖神尊將從南方澳南天宮起駕，一連三天進行全縣海陸遶境祈福，縣府昨天公布鑽橋腳及平安符發放的二十處地點，預計發送五萬份平安符，由於去年三萬份壓轎金不夠發，今年加碼到五萬份，每份裝進紅包袋供民眾索取祈福。

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鑽橋腳、送平安符 20處地點

蘭陽媽祖文化節平安符昨首度亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠、身穿黃色龍袍，樣式討喜，背面還繡有「海陸巡安、庇佑蘭陽」字樣，搭配象徵海上女神護佑大海意象。

縣府表示，今年平安符準備五萬份，每個均裝有一張經媽祖印加持過的令符，民眾可在廿日到廿二日陸巡遶境途中，前往平安符發放地點索取，發完為止。活動另外準備五萬份壓轎金，用印有南方澳南天宮金媽祖神像的紅包袋裝好，在遶境時開放索取。

廿處平安符發放及鑽轎腳時間、地點：明天下午一點五十分頭城慶元宮，五點十分礁溪德陽宮，五點五十分礁溪協天廟，晚上七點礁溪澤蘭宮；廿一日上午九點半宜蘭市昭應宮，十點半五穀廟，十點四十五分東嶽廟，中午十二點宜蘭縣政府，下午二點五結鄉學進國小，三點宜蘭監理站，四點半羅東城隍廟，五點羅東震安宮，五點半羅東慶安宮，六點羅東昭靈宮。

廿二日上午六點半羅東聖安宮，中午十二點半冬山定安宮，下午二點蘇澳安永心食館，四點蘇澳全聯，五點南方澳進安宮，晚上七點南方澳南天宮。詳細地點及時間，可上活動官網查詢。

蘭陽媽祖文化節昨舉行平安符記者會，四十尊神像齊聚宜蘭縣府大廳，許多民眾到場參拜，提前索取平安符過爐祈福。

蘭陽媽祖文化節「平安符」亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，樣式討喜。（記者王峻祺攝）

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