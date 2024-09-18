冬山巨型月亮消風 9/21修復重亮燈

宜蘭梅花湖月亮裝置藝術，昨遭強風扯破。 （冬山鄉公所提供）

2024/09/18 05:30

梅花湖展示13公尺高造型氣球 昨遭強風扯破

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉的中秋節裝置藝術「月亮什麼冬冬」，在梅花湖風景區的湖面擺設十三公尺高的月亮造型大氣球，不料，昨天中午吹起強風，造成大氣球被扯破後「消風」，冬山鄉公所已通知廠商維修，預計二十一日才能修復、重新亮燈。

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營造月亮照耀湖畔 展到10月底

冬山鄉的中秋節活動以往在冬山火車站前的廣場舉辦，今年首度移師梅花湖，展示的「月亮什麼冬冬」大氣球約有四樓高，用繩索固定在湖面的浮筒上，九月十二日亮相後，每天下午五點半到晚上九點亮燈，營造「月亮照耀湖畔」的浪漫意象，展期到十月底。

梅花湖的「月亮什麼冬冬」，連日來吸引很多民眾拍照朝聖，昨天中午卻傳出不明聲響，大氣球瞬間「消風」，昨天是中秋節，遊客笑稱晚上看不到湖面上的明月，只能改天再來「賞月」。

冬山鄉公所緊急通知廠商查看，研判事發當時，梅花湖吹起一陣強風，導致大氣球劇烈搖晃，繩索與大氣球的接縫處被扯斷，球體出現破損而漏氣，必須由廠商帶回修補，暫訂於二十一日修復後運回原地展示。

去年曾展示過 疑材質老化所致

冬山鄉長林峻輔表示，「月亮什麼冬冬」大氣球造價約二十萬元，去年中秋節先在冬山火車站前廣場展出二個多月，歷經日曬雨淋，氣球表面材質可能老化，才造成今年發生「消風」的插曲，已請廠商加快修復，再重返梅花湖與大家見面。

冬山鄉今年的中秋活動，標榜在梅花湖創造「賞月」新地標，白天環湖一圈，觀賞大氣球與湖域相映成趣，晚間亮燈後，現場有光影交織場景，可近距離欣賞天上明月與湖域的「月亮」，體驗浪漫氛圍。

宜蘭縣冬山鄉的中秋節裝置藝術「月亮什麼冬冬」。 （冬山鄉公所提供）

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