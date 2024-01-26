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南澳水域遊憩活動 將全面解禁

宜蘭縣南澳地區沿海原先禁止衝浪、游泳和水上腳踏車，經玩家下水抗議，表達解禁訴求，縣府昨開會決議全年開放水域遊憩活動。（檔案照，記者蔡昀容攝）

宜蘭縣南澳地區沿海原先禁止衝浪、游泳和水上腳踏車，經玩家下水抗議，表達解禁訴求，縣府昨開會決議全年開放水域遊憩活動。（檔案照，記者蔡昀容攝）

2024/01/26 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳地區烏石鼻至和平溪口沿海全年禁止衝浪等活動，上個月有衝浪客在當地的神秘沙灘被檢舉盤查，引發「敬海取代禁海#Ocean Should Be Everyones」浪潮，五千多人網路聲援，另有百餘名玩家下水衝浪聲援呼籲解禁。縣府昨召開會議決議全面開放水域遊憩活動，將在四十五天內公告。

不分項目全年開放

南澳神秘沙灘二○一八年發生沙灘車遊客遭長浪捲走溺死意外，一度公告全面禁止水域遊憩活動，後來縣府工旅處委託成功大學，評估南澳水域遊憩活動是否合宜，二○二一年修正公告，每年四至九月可從事獨木舟、SUP，全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車。

45天內將公告實施

上個月被檢舉盤查的衝浪客「阿瑪」，將事情經過PO網，引發五千多名網友響應，發限時動態「敬海取代禁海」，呼籲政府解除此處的水域活動限制，之後約有一五○人到神秘沙灘附近的南澳溪北岸抗議，有些人還下水衝浪表達親水權訴求。

現場標示風險與警示

工旅處表示，二○二一年屬於第一階段開放程序，為因應水域遊憩玩家們建議，昨召開會議討論後，啟動第二階段開放程序，會中決議，南澳地區沿海水域遊憩活動全年度解禁，也就是不分時節，都能從事各項水域遊憩活動，四十五天內公告，同時在現場標示活動風險、警示及配合保育等事項。

工旅處提醒大家，公告開放前在南澳地區沿海從事遊憩活動，仍須遵守現行規定，違者依違反發展觀光條例，處一萬元以上五萬元以下罰鍰，具營利性質者，處五萬元以上二十萬元以下罰鍰。

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