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    首頁　>　宜蘭縣

    宜大迎2026年百歲 發表紀念酒募善款

    國立宜蘭大學2026年將滿百年，宜大規劃多項計畫，並發表「百年校慶紀念酒」，回饋捐款者。（記者蔡昀容攝）

    國立宜蘭大學2026年將滿百年，宜大規劃多項計畫，並發表「百年校慶紀念酒」，回饋捐款者。（記者蔡昀容攝）

    2023/05/14 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國立宜蘭大學二○二六年將滿百年，屆時將是全台第十七所百年大學。宜大與酒廠合作，昨發表捐款贈品「百年校慶紀念酒」，號召校友與各界先進捐款，協助經濟狀況弱勢學生及校園建設。

    捐款將協助弱勢生及校園建設

    宜蘭大學一九二六年創立，最初是台北州立宜蘭農林學校，歷經多次轉變，二○○三年改制國立大學迄今。校長吳柏青說，宜大早期培育農業相關人才，在宜縣產業發展扮演重要角色，因此更有責任與使命，同時深耕在地，與產業合作。

    宜大即將邁入百年，校方規劃校史論壇、公共藝術、弱勢扶助計畫。校史論壇方面，校方正籌備校史資料，規劃出版《國立宜蘭大學百年校史》及八本《百年校史系列資料篇》，也會陸續舉辦百年校慶活動，如學術論壇、專題演講等。

    公共藝術方面，宜大近年改造校園，打除圍牆並改善環境；但尚缺具代表性的精神標誌，校方規劃以公共藝術方式，增加入口意象。

    捐逾五萬贈送一瓶 目標千萬元

    弱勢扶助方面，宜大統計，學校約一三五○名學生經濟狀況不理想，佔全校學生數二十三％；校方規劃「展翼計畫」，讓學生減少打工時間，支持他們將更多心力放在學業。

    種種計畫需經費支持，校方推出兩百瓶「百年校慶紀念酒」，昨舉辦發表會；捐款逾五萬元可獲贈一瓶，目標籌措一千萬元，詳細資訊至宜蘭大學官網首頁查詢，或電洽黃小姐，03-9317016。

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