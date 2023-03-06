清水地熱 26日啟動假日公車接駁

清水地熱是宜縣風景區人氣王，遊客絡繹不絕。目前聯外道路改善工程已完工。 （宜蘭縣政府提供）

2023/03/06 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣清水地熱遊憩區聯外道路改善工程已完工，沿線增設十處避車道，可提供二十人座中型巴士行駛，國光客運綠十七預定二十六日起啟動假日接駁，在鄰近的長埤湖風景區停車場載客入園，紓解清水地熱停車位一位難求的窘境。

清水地熱去年遊客人數八十六．三萬人次，蟬連宜蘭縣風景區人氣王，園區二百五十個小客車停車位，假日經常客滿，隨即啟動車輛管制。由於聯外道路蜿蜒路面狹窄，僅開放機車、小客車與九人座小型巴士通行，縣府編列二千萬元改善路況。

新設10處避車道 供中巴行駛

改善工程去年九月動工，今年二月中旬提前完工，在全長三．七公里的道路沿線新闢十處避車道，平均每四百公尺就有一處，避車道路寬六．五公尺以上，可供中巴以上車種會車，縣府協調國光客運假日專車綠十七接駁，把這條路線終點站從長埤湖延伸到清水地熱。

縣府交通處表示，綠十七開始接駁後，遊客如果碰上清水地熱車多管制，可將車子就近停在長埤湖停車場，轉搭綠十七進入地熱園區，免去排隊等候的困擾。

接駁票價20元 刷卡享75折優惠

縣府交通處表示，綠十七屬於市區公車，長埤湖到清水地熱票價二十元，刷卡享七五折優惠，營運後若搭車情況踴躍，再協調國光客運加開班次，遊客的車子停在長埤湖停車場暫不收費。

車輛停長埤湖停車場暫不收費

聯外道路改善工程完工後，接著勘查接駁路線，國光客運再公告綠十七延駛清水地熱及行車時間表，如果一切順利，可望在二十六日上路，接下來清明連假及日後連續假期，縣府盼提供常態性的大眾運輸接駁因應。

清水地熱是宜縣風景區人氣王，遊客絡繹不絕，但是停車場假日一位難求。（宜蘭縣政府提供）

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