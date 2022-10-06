為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭》觀光工廠發展 江聰淵推雙聚落計畫

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右）偕同爭取連任的縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街爭取支持。 （江聰淵競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（右）偕同爭取連任的縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街爭取支持。 （江聰淵競辦提供）

    2022/10/06 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣觀光工廠密度是全國最高，民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵提出，透過完善的交通網連結，觀光工廠可發展雙聚落計畫，打造宜蘭高密度觀光工廠廊帶，吸引更多企業加入，形成宜蘭特有的產業優勢。

    江聰淵昨偕同爭取連任的礁溪鄉縣議員吳宏謀等人，在礁溪鄉掃街拜票爭取支持。江聰淵提到要推動宜蘭高密度觀光工廠雙聚落計畫，溪北地區爭取國道宜蘭A連絡道，延伸至礁溪鄉龍潭村及宜蘭市梅洲里，再結合宜蘭市西門橋拓寬，成為環狀道路系統。

    江聰淵指出，交通完善後，鄰近的礁溪鄉龍潭風景區、宜蘭市梅洲觀光工廠區、員山鄉枕頭山休閒農業區，可串連成為觀光廊帶，讓原本成形的經營模式，再吸引更多企業加入，成為觀光工廠聚落化的動力。

    至於溪南地區，他認為，可從五結鄉一直延伸到蘇澳鎮觀光工廠成為溪南聚落，發揮群聚相互拉抬效應，讓溪南、溪北串連起來，成為全國高密度觀光工廠廊帶的熱門區。

    江聰淵表示，宜蘭縣觀光工廠密度之高及多元，蔡英文總統曾經一年內來體驗兩次，它的競爭力可以再提升，透過交通網的完善，提升投資環境配套措施，將是宜蘭特有的產業優勢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    宜蘭縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播