民進黨黃適超不選議員 傳轉戰羅東鎮長

宜蘭縣前副縣長黃適超（右三）與縣議員蔡金惠（右二）夫婦昨簽下切結書，不再參選五結縣議員。（記者林敬倫攝）

2021/12/22 05:30

黃︰確實有人勸進 薛呈懿爭取提名︰黨會讓有機會勝選者出線

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣前副縣長黃適超與縣議員妻子蔡金惠昨切結不再參選五結縣議員；外傳黃此舉，是有意代表民進黨轉戰羅東鎮長。黃適超說，確實有人勸進，但黨的提名辦法尚未出爐，還言之過早。同黨已表態爭取提名的前縣議員薛呈懿說，相信在黨內公正機制下，一定會讓有機會勝選的候選人出線應戰。

黃曾任多屆五結議員 妻接棒

黃適超連任多屆五結縣議員，擔任副縣長後，本屆由妻子蔡金惠接棒參選；兩人昨在民進黨縣黨部，在主委陳俊宇、縣議員簡松樹與縣黨部評委會召集人張明華見證下，簽下切結書。

黃與妻簽下不選切結書

黃適超說，四大公投後，他獲得最大的啟示，就是發現民進黨團結，就會受到鄉親支持跟肯定，黨如果可以更團結，對明年選舉會更加分，他希望宜蘭的團結從五結開始，他與太太願意退出縣議員選舉。

讓簡松樹與張明華選議員

民進黨五結縣議員應選三席，目前為民進黨簡松樹、被歸為綠營的無黨籍蔡金惠，與國民黨的林義剛。民進黨將提名兩席，黃適超與蔡金惠退出，是要讓給同黨的簡松樹與張明華，而外傳黃適超將轉戰羅東鎮長。

黃適超說，確實是有人勸進，他也有徵詢過朋友，但還沒決定，民進黨有提名機制，提名辦法還沒出來，現在都還言之過早，民進黨明年地方大選有需要他，不論任何角色都會全力以赴。

薛呈懿則回應，她有上次羅東鎮長參選經驗和知名度，加上這幾年持續經營，這次公投也與黨公職團結合作，相信羅東鎮長提名，在黨內公正、完善機制下，一定會讓準備充足、且有機會勝選的候選人出線應戰。

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