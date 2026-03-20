宜蘭藍營憂分裂！ 鄭麗文籲團結：宜蘭是一級戰區一定要贏

鄭麗文昨晚參加國民黨新春餐敘，強調年底縣長選舉宜蘭是一級戰區，國民黨一定要團結，一定要贏。（陳金麟提供）

國民黨宜蘭縣長提名，確定由不分區立委吳宗憲出線後，空降宜蘭的批評聲浪猛烈，且地方團結出線隱憂；黨主席鄭麗文昨拜會前議長張建榮，並感謝議長張勝德的支持與風度，積極展開整合；鄭麗文也提到，年底縣長選舉宜蘭是一級戰區，國民黨一定要團結，一定要守住，一定要贏。

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調吳宗憲勝出；外界質疑爭取提名的縣議會議長張勝德是被黨中央「做掉」。初選後，前議長張建榮、亦即張勝德父親相當不滿，多次表示：「議長我們也不要了，選議員就好，議長交給別人做。」張勝德也說，現在的目標就是先選上議員，要不要選議長就順其自然。

請繼續往下閱讀...

外界解讀，國民黨初選造成的裂痕仍難以彌補，張勝德考慮以放棄議長連任，表達對黨中央的不滿。國民黨近日積極整合地方派系，黨主席鄭麗文昨天下午更到宜蘭拜會前議長張建榮，感謝張勝德在初選時展現君子之爭，更在民調後表態力挺吳宗憲的風度。她拜託老議長與議長在年底這場選舉，國民黨一定要整合團結，才能夠打贏選戰。

張勝德對此不願多談，僅稱鄭麗文只是閒話家常，沒有講到政治問題，更沒有下達軍令狀，他現在已不是檯面上的人物，只想回歸議員選舉，扮演好自己角色，希望外界不要再把焦點放在他身上。

鄭麗文隨後趕往參加國民黨宜蘭縣委員會新春餐敘，鄭麗文致詞說，這次咱的提名（縣長初選），最要感謝的就是議長，絕對不能忘記議長，議長要繼續扛起議會，做我們議會的領導，如果縣議會與縣政府可以同心，可以團結合作，宜蘭一定會贏。

她指出，民進黨也在觀察國民黨動態，宜蘭長久以來是綠大於藍的地方，尤其是新潮流長期重要地盤，包括陳菊、陳金德都是宜蘭出來，所以這回賴清德想要把宜蘭收回去，但絕不會這麼簡單，也不能讓賴這麼好過，因此宜蘭是一級戰區，國民黨一定要守住、一定要贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法