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    首頁　>　宜蘭縣

    林姿妙涉貪案 一審判刑12年6月須停職

    林姿妙涉貪案今天宣判，親自出庭聽判。（記者王峻祺攝）

    林姿妙涉貪案今天宣判，親自出庭聽判。（記者王峻祺攝）

    2024/12/31 14:57

    首次上稿14:41
    更新時間14:57（新增林姿妙回應）

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙被控以處理民間用地免徵土地徵值稅，換取土地作為藍營2020年總統、立委大選競總使用，獲有免拆等不正利益涉貪案，宜蘭地院審理後，今天依貪污治罪圖利罪判7年，褫奪公權6年；貪污治罪財產來源不明罪2年6月，褫奪公權2年，特殊洗錢罪判3年6月，沒收不法所得3250萬元。應執行判刑12年6月，褫奪公權6年。林姿妙親自出庭聽判。

    根據「地方制度法」第78條規定，縣長被依「貪污治罪條例」起訴，並於一審被判有罪將停職。

    林姿妙堅稱無罪：台灣司法已被政治綁架

    林姿妙親自出庭聽判，會後步出法庭一臉愁容。林姿妙表示，自己實實在在，沒有做壞事「我無罪」，監聽譯文也錯誤，為什麼還被判這麼重？非常難過，簡單做人、認真做事，「台灣司法已經被政治綁架！」

    林姿妙與縣府官員等15人涉犯「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「九八地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「一五五八地號免徵一一二萬土地增值稅」、「洗錢及財產來源不明」等4案，2022年8月23日遭檢方依偽造文書、貪污、財產來源不明、圖利及特殊洗錢等罪起訴。

    在貪污及偽造文書部分，檢方認為林姿妙以處理民間地主羅東1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），作為2020年總統大選韓國瑜宜蘭競總使用，獲有免拆等利益達新台幣240萬元。

    洗錢及財產來源不明部分，檢方調查，林姿妙於2017年至2019年的帳戶金流中，發現羅東及冬山農會帳戶共有超過100筆資金異常進出，涉嫌利用10個人頭帳戶洗錢高達7844萬元，其中多筆金流來源不明，以洗錢方式製造向他人循環借貸的假象。

    宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天一審宣判，她親自出庭聽判。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天一審宣判，她親自出庭聽判。（記者王峻祺攝）

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