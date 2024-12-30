宜蘭三星農會選舉出現戲劇性轉折 總幹事之爭砲火四射

宜蘭縣三星地區農會選舉出現戲劇性轉折，下屆總幹事之爭砲火四射。（記者江志雄攝）

2024/12/30 16:28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星地區農會下屆總幹事之爭暗潮洶湧，現任總幹事李智遠尋求連任，縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠也登記候聘，李智遠陣營質疑黃存誠在宜縣養鴨生產合作社經理任內兼職，候聘資格爆發爭議；黃存誠則反控選舉奧步。

宜蘭縣11個農會下屆總幹事遴聘，僅三星及壯圍農會各有2組人馬競爭，其他都是同額。三星地區農會選情出現戲劇性轉折，3年多前，在野派的三星鄉民代表張榮華搭配李智遠競選理事長與總幹事，對上縣議員陳文昌兒子陳冠丞及當權派總幹事謝志旭，最終由在野派勝出，不料，這次選舉，李智遠跟張榮華分道揚鑣，與陳冠丞化敵為友相互結盟，力拚挑戰者黃存誠。

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李智遠支持者廖姓農民向本報投訴指出，依照農會總幹事遴選辦法，李智遠為績優總幹事，登記候聘被逕予評定為合格人員，但黃存誠必須接受考評，評審項目包括學歷、經歷、品德操守、工作與面談表現，前4項共70分由縣府評審，農業部負責占30分的面談，前4項總分未達60分，將不辦面談，等於判定喪失候聘資格，根據他們掌握的消息，黃存誠沒有達到60分門檻。

另外，廖姓農民認為，黃存誠擔任宜縣養鴨生產合作社經理期間有兼任其他企業負責人，候聘資格出現疑義，要求縣府及時說明並公平處置，避免衍生風波，影響遴選公平性。

縣府農業處解釋，縣府評審成績已呈送農業部，黃存誠是否為合格人員，交由農業部認定後公布，至於擔任宜縣養鴨生產合作社經理，能否兼任其他企業負責人，尚非農會總幹事遴選辦法所規範限制。

黃存誠反駁說，他任職的宜縣養鴨生產合作社，是農業部認可的農民團體，對手陣營此時對外放話，無疑是意圖擾亂選情的奧步，農會總幹事由理事會聘任，他的陣營若能掌握過半理事席次，啟動總幹事第2輪遴選，選情就會翻盤。

三星地區農會訂於2025年2月15日選舉會員代表，2月24日由會員代表選出9席理事及3席監事，預計3月初召開理事會推選理事長，並聘任總幹事。

三星地區農會總幹事李智遠尋求連任。（記者江志雄攝）

宜蘭縣養鴨生產合作社經理黃存誠也參加三星地區農會總幹事遴選。（圖由黃存誠提供）

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