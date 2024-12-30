宜蘭縣長林姿妙涉貪案 12/31下午2點半一審宣判

宜蘭縣長林姿妙（如圖）涉貪案，宜蘭地院將在明天下午2點半宣判。（資料照）

2024/12/30 11:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，15人列被告，宜蘭地方法院今年10月23日辯論終結，檢方針對林姿妙涉貪收賄求處20年重刑、褫奪公權5年，洗錢罪求處有期徒刑2年6月、併科200萬元罰金，全案爆發至今將近3年，一審敲定明天（31日）下午2點半宣判。

檢廉2022年1月13日到宜蘭縣政府、林姿妙縣長官邸共30多處搜索，首波約談30多人到案，2月23日再度搜索，並以林姿妙涉犯貪污治罪聲押，法官裁定80萬元交保，此案導火線肇因於2019年羅東鎮1558地號免徵土地增值稅、林的多筆財產來源不明疑雲，當時適逢林姿妙拚連任，檢廉搜索行動為地方政壇投下震撼彈。

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林姿妙在同年8月23日登記參選前一週，被檢方依貪污治罪違背職務行為收受不正利益罪、貪污治罪條例財產來源不明罪、洗錢防制法特殊洗錢罪、偽造文書等罪等4項罪名起訴，其中涉嫌利用人頭戶洗錢金額多達7844萬元。林姿妙回擊是政治追殺，並向選民喊話「用選票還我公道」，在年底宜蘭縣長選戰中以過半得票率順利連任。

林姿妙涉貪案被起訴15名被告，有林姿妙及其女兒林羿伶、前宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴、前建設處代理處長黃志良、前農業處長康立和、財稅局長盧天龍、建設處科長林志揚、龍非池、前農業處科長吳東原、前羅東鎮公所經建課長趙竑勳、前羅東鎮經建課員黃耀智、地主劉石純與陳正動、礦業公司負責人林錫欽、林姿妙前助理張桂綾，包括林姿妙在內的涉案縣府官員共8人。

由於案情複雜，加上被告聲請勘驗70多份偵訊光碟，宜蘭地院2022年10月起召開數十次準備程序庭，今年6月進入審理，10月連開8次言詞辯論庭，10月23日辯論終結，檢方對林姿妙等15名被告具體求刑，審判長莊深淵諭知宣判日12月31日下午2點半，判決結果引發各界高度關切。

林姿妙（中）前往宜蘭地院出庭畫面。（資料照）

林姿妙女兒林羿伶也列被告。（資料照）（記者江志雄攝）

林姿妙涉貪案，包括林姿妙在內共有8名宜蘭縣府官員涉案列為被告。（記者江志雄攝）

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