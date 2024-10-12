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    首頁　>　宜蘭縣

    懷疑母親遭同居人長期餵藥施暴致死 宜蘭檢警介入偵辦

    有網友在臉書宜蘭知識+發文指出，友人臥床的母親，疑似遭同居人長期強灌不明藥物施暴致死，並公布監視器畫面。（圖擷取自宜蘭知識+臉書）

    有網友在臉書宜蘭知識+發文指出，友人臥床的母親，疑似遭同居人長期強灌不明藥物施暴致死，並公布監視器畫面。（圖擷取自宜蘭知識+臉書）

    2024/10/12 17:04

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕有網友在臉書宜蘭知識+發文指出，友人發現臥床的母親，疑似遭同居人長期強灌不明藥物施暴致死，並公布監視器畫面，寫道她的母親於今年3月1日突然昏迷，由救護車送醫急救，經1個多月治療後，不幸在4月6日往生，盼司法單位查明真相。對此，警方表示，全案由宜蘭地檢署指揮偵辦，已進入司法調查程序。

    據了解，75歲鄭姓婦人與76歲鄭姓男子同居，鄭婦患有慢性病，3月初突然昏迷，1個月後在醫院病逝，家屬認為母親死因不單純，懷疑與同居人有關，檢視家中監視器畫面後，更發現同居人多次對臥床母親有強行灌藥施暴等行為。

    鄭婦死後，家屬報請檢方相驗並調查，鄭姓同居人也遭傳喚釐清案情，但事過半年，家屬盼案情能更加明朗化，「希望司法單位盡速查明真相水落石出，還給家屬一個公道，讓她的母親能夠安心離去，家屬也能找到心中的平靜。」

    警方指出，有關民眾於社群網站貼文，表示友人的母親，在被同居人餵藥過程中遭施暴案件，本案經相驗後由宜蘭地檢署指揮偵辦，加害人並已拘提到案，全案進入司法調查程序，依法偵辦中。

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