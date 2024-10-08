為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    國5宜蘭頭城段火燒車 漁獲連同車子燒光光

    燒成火球駭人！國5宜蘭頭城段火燒車，漁獲連同車體燒精光。（民眾提供）

    燒成火球駭人！國5宜蘭頭城段火燒車，漁獲連同車體燒精光。（民眾提供）

    2024/10/08 12:33

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號頭城至宜蘭段北上32.5公里，今天上午10點40分發生火燒車意外，一輛裝載漁獲的小貨車，不明原因起火燃燒，駕駛發現異狀，緊急停在避車彎跳車逃生，車子瞬間遭火吞噬，連同漁獲燒到僅剩車架，而熊熊烈火導致現場濃煙竄天，回堵約1公里，經警消滅火並排除清理車體，目前交通恢復順暢。

    事發當時，行駛在國5宜蘭北上外側車道的小貨車，突然起火，車主臨停路肩後自行脫困，火勢迅速延燒，不久成為一團火球，景象駭人，其他車輛紛紛閃避，竄天黑煙連距離2公里外市區都看得見。

    警消獲報隨即派遣水車前往救援，因現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行。11點消防車抵達，3分鐘內撲滅火勢，小貨車上僅駕駛一人，所幸沒有受傷，詳細起火原因尚待調查。

    國道九隊呼籲駕駛人，開車上路前應做好車輛檢查，行駛國道時若遇上火燒車，車內人員離開車子後，請至安全處等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，並撥打110或1968求助。

    現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行，回堵約1公里。（民眾提供）

    現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行，回堵約1公里。（民眾提供）

    警消前往救援，因現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行。（警方提供）

    警消前往救援，因現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播