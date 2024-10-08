國5宜蘭頭城段火燒車 漁獲連同車子燒光光

燒成火球駭人！國5宜蘭頭城段火燒車，漁獲連同車體燒精光。（民眾提供）

2024/10/08 12:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號頭城至宜蘭段北上32.5公里，今天上午10點40分發生火燒車意外，一輛裝載漁獲的小貨車，不明原因起火燃燒，駕駛發現異狀，緊急停在避車彎跳車逃生，車子瞬間遭火吞噬，連同漁獲燒到僅剩車架，而熊熊烈火導致現場濃煙竄天，回堵約1公里，經警消滅火並排除清理車體，目前交通恢復順暢。

事發當時，行駛在國5宜蘭北上外側車道的小貨車，突然起火，車主臨停路肩後自行脫困，火勢迅速延燒，不久成為一團火球，景象駭人，其他車輛紛紛閃避，竄天黑煙連距離2公里外市區都看得見。

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警消獲報隨即派遣水車前往救援，因現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行。11點消防車抵達，3分鐘內撲滅火勢，小貨車上僅駕駛一人，所幸沒有受傷，詳細起火原因尚待調查。

國道九隊呼籲駕駛人，開車上路前應做好車輛檢查，行駛國道時若遇上火燒車，車內人員離開車子後，請至安全處等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，並撥打110或1968求助。

現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行，回堵約1公里。（民眾提供）

警消前往救援，因現場燃燒濃煙過大影響視線，警方暫時封閉北向全線約5分鐘後，開放內側車道通行。（警方提供）

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