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    首頁　>　宜蘭縣

    山區「避暑」成功 宜蘭喜迎移地保種三星蔥苗回娘家

    宜蘭地方人士喜迎移地保種的三星蔥苗回娘家。（記者江志雄攝）

    宜蘭地方人士喜迎移地保種的三星蔥苗回娘家。（記者江志雄攝）

    2024/09/25 13:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭三星蔥因夏季髙溫及蟲害的雙重威脅，造成栽種面積銳減，三星地區農會啟動移地保種計畫，去年首度運到大同鄉山區繁殖蔥苗，成效良好，今年擴大保種繁殖面積，今天把培育成功的蔥苗運回來，蔥農齊聚一堂喜迎三星蔥苗回娘家。

    宜蘭縣政府統計，三星蔥2021年栽種面積443公頃，今年剩下337公頃，3年就減少25％，尤其夏季蔥苗短缺，蔥農面臨無蔥可種困境，三星地區農會辦理移地保種，把平地健康蔥苗移往海拔800到1200公尺的大同鄉四季及南山村山區培育，去年試種0.6公頃，今年增至2公頃，預估可產出45噸蔥苗。

    今年移地保種的三星蔥種苗，歷經100天培育後大功告成，首批蔥苗今天運回三星鄉，縣長林姿妙、議長張勝德、三星鄉長李志鏞偕同大批蔥農，以鄉下人辦喜事心情大陣仗迎接，隨即帶到蔥田種植，期許夏季蔥苗穩定供應，讓栽種面積止跌回升。

    三星地區農會總幹事李智遠說，大同鄉四南山區氣溫比三星鄉平地低7、8度，病蟲害也相對較少，有利於蔥苗成長，移地保種已見成效，在極端氣候伴隨而來的夏季高溫與蟲害威脅中找出解方。不過，宜蘭縣議員陳文昌認為，移地保種雖然緩解夏季缺苗，產銷方面仍有諸多瓶頸亟待突破解決。

    三星蔥約有70％運往台北農產運銷公司拍賣，因蔥白特長、味道甘甜不嗆辣，是許多高檔餐廳指定食材，成為拍賣市場搶手貨，本週每公斤平均拍賣價維持在250元上下，比中南部青蔥多出30％。

    今年三星蔥移地保種計畫，預計產出45噸蔥苗，可望讓栽種面積止跌回升。（記者江志雄攝）

    今年三星蔥移地保種計畫，預計產出45噸蔥苗，可望讓栽種面積止跌回升。（記者江志雄攝）

    今年移地保種的三星蔥種苗，歷經100天培育後大功告成，首批蔥苗今天運回三星鄉。（記者江志雄攝）

    今年移地保種的三星蔥種苗，歷經100天培育後大功告成，首批蔥苗今天運回三星鄉。（記者江志雄攝）

    三星蔥蔥白特長、味道甘甜不嗆辣，是許多高檔餐廳指定食材。（記者江志雄攝）

    三星蔥蔥白特長、味道甘甜不嗆辣，是許多高檔餐廳指定食材。（記者江志雄攝）

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