宜蘭三星「生命之河」被偷倒大量廢棄物 地方人士群情激憤

宜蘭縣三星鄉安農溪（大圖）近來被偷倒大批廢棄物（右下）。（圖由本報合成）

2024/09/23 18:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪10多年來首度遭人偷倒大批廢棄物，不僅破壞環境，也衝擊河川生態，引發地方人士群情激憤。主管機關水利署第一河川分署今天回應，即日起加強查緝，並增設移動式監視器遏阻偷倒行為。

安農溪流經三星鄉核心區域，提供沿岸農業灌溉水源，被譽為三星鄉的「生命之河」，近幾年推展泛舟打出知名度，且兩側高灘地綠草如茵，搭配堤岸自行車道，遊客絡繹不絕，成了知名遊憩景點，2010年交由安農溪總體發展協會認養後，未傳出被大量偷倒廢棄物情事。

今年8月底開始，安農溪中游河道陸續被發現袋裝廢棄物，袋子破裂後，垃圾四散漂浮水面，讓美麗的安農溪蒙塵。宜蘭縣議員陳文昌接獲陳情，要求一河分署、縣府環保局等單位嚴格執法，也期盼鄉親發揮守望相助精神，集眾人之力揪出偷倒廢棄物的不肖份子。

一河分署副分署長林德清說，安農溪由安農溪總體發展協會認養10多年來，沿岸環境整理得很好，如今卻遭人偷倒一袋袋垃圾，經破袋檢查，疑為事業廢棄物，一河分署將提高巡邏密度，另在重點區域增設移動式監視器監控。

縣府環保局表示，根據檢舉人反映，安農溪8月29日起出現不明廢棄物，打撈上岸的廢棄物中，包括各種塑膠材質的外包裝袋，若查明行為人身分及具體事證，可依違反廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

安農溪河域撈起不少廢棄物。（圖由宜蘭縣議員陳文昌提供）

安農溪河域的垃圾漂浮水面（紅圈處）。（圖由宜蘭縣議員陳文昌提供）

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