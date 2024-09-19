國家防災日化學工廠搶救演練 宜蘭出動救災機器人

國家防災日化學工廠搶救演練，宜蘭出動超猛戰力救災機器人，展現消防科技應用。（記者王峻祺攝）

2024/09/19 14:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕921國家防災日，宜蘭縣政府今天在台灣化學纖維公司龍德廠舉辦「災害搶救實兵演練」，上百人模擬工廠有毒化學物質外洩等災害處置，消防局還出動超猛戰力具紅外線熱顯、適用危害性高的化學工廠及儲槽等火災的救災機器人，展現高度救援能力及消防科技應用。

因應近年化學工廠災害、大型倉庫及電動車火災頻傳，宜蘭縣政府動員消防局、衛生局、環境保護局、警察局等相關單位人車，進行災害演習，模擬「儲槽管線洩漏搶救」、「電動車火災搶救」、「倉庫火災及大量傷病患處置」、「消防人員救災安全管制」及「RIT快速救援小組啟動」等因應。

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其中，借鑑外縣市救災傷亡經驗，消防局除在大型倉庫火警情境中，展現大量傷病患處置能力，更使用遙控射水砲塔、熱顯像無人機及救災機器人等科技應用，降低消防人員搶救風險。

有強力水柱，可迅速壓制火勢的救災機器人又稱「救火奇兵」，演練現場由於火場狀況未明，建物恐隨時塌陷，加上外部瀰漫有毒氣體，消防人員遙控「救災機器人」，因應地勢將拖曳水帶移動至未知火場外，降低人員體力消耗。

救災機器人還有紅外線熱顯及拍攝影像功能，可長時間在高溫現場涉水，並能同時偵測5種有毒氣體，即時傳輸影像及毒氣、熱源監控數據，相當適用於危害性高的化學工廠及儲槽等火災，宜蘭縣府透過國家防災日演練，提升各單位災害事故搶救量能。

921國家防災日，宜蘭縣政府今天在台灣化學纖維公司龍德廠舉辦「災害搶救實兵演練」，上百人模擬工廠有毒化學物質外洩等災害處置。（記者王峻祺攝）

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