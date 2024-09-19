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    百年羅東林場貯木池死魚飄惡臭 遊客卻步林保署立告示說明

    林保署宜蘭分署因接獲許多民眾反映貯木池魚群死亡加上飄惡臭，已於現場立告示說明。（記者王峻祺攝）

    林保署宜蘭分署因接獲許多民眾反映貯木池魚群死亡加上飄惡臭，已於現場立告示說明。（記者王峻祺攝）

    2024/09/19 13:57

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕百年歷史宜蘭縣羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池，近期被遊客發現有魚群死亡翻肚浮池畔，加上高溫曝曬，發出陣陣惡臭，令人卻步，林業保育署宜蘭分署現場立告示說明，初判因高溫少雨，水位及溶氧量驟降造成魚群死亡，年底前將試辦小區域清淤及打鑿水井作備用水源因應。

    羅東林場是昔日太平山檜木集散地，今年成立百週年，每年吸引80萬到100萬名遊客造訪，將近6公頃大的貯木池，是園區一大亮點，不過近期貯木池景象令遊客擔憂，水質混濁疑似優氧化持續約1個月，加上魚群陸續死亡，走進園區就會聞到一股惡臭，衝擊環境生態。

    林保署宜蘭分署因接獲許多民眾反映，已於現場立告示說明。宜蘭分署表示，這次非貯木池首次發生大量死魚，平均每5年會發生一次，推測與極端氣候有關，目前池水中死亡魚群多數是吳郭魚、琵琶鼠及泰國鱧等大型外來魚種，本土魚種因體型小暫不受影響。

    宜蘭分署指出，上月28日陸續出現死魚迄今，除持續打撈清除外，也請宜蘭大學調查，初判是因天氣炎熱且無降雨，水位持續下降，導致水溫升高及溶氧量驟降，魚群無法適應以致陸續死亡。

    宜蘭分署表示，貯木池歷經百年，底泥淤積逐年增加，儲水量相對逐漸減少，造成水溫波動劇烈，除持續調查及監測外，也規劃於年底前進行貯木池試辦小區域清淤作業，同時申請打鑿水井，作為估水期的備用水源，因應日益嚴重的極端氣候。

    2014年、2015年及2019年貯木池均曾發生大量死魚，宜蘭分署委託台灣大學調查及監測分析，魚類死因複雜非單一，包括受到水溫過高、溶氧過低、淤泥內硫化氫溢出等交互影響，死亡個體幾乎為30公分成體，推測與繁殖育幼後力竭，再遭遇嚴苛高溫環境有關。

    池水中死亡魚群多數是吳郭魚、琵琶鼠及泰國鱧等大型外來魚種。（記者王峻祺攝）

    池水中死亡魚群多數是吳郭魚、琵琶鼠及泰國鱧等大型外來魚種。（記者王峻祺攝）

    百年歷史宜蘭縣羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池，近期被遊客發現有魚群死亡翻肚浮池畔，加上高溫曝曬，發出陣陣惡臭，令人卻步。（記者王峻祺攝）

    百年歷史宜蘭縣羅東林業文化園區（羅東林場）貯木池，近期被遊客發現有魚群死亡翻肚浮池畔，加上高溫曝曬，發出陣陣惡臭，令人卻步。（記者王峻祺攝）

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