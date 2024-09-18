金身媽祖大氣加碼5萬份壓轎金 蘭陽媽祖文化節平安符索取地點看過來

去年3萬份壓轎金不夠發，今年南方澳南天宮金身媽祖大氣加碼至5萬份，每份還有喜氣洋洋紅包袋，供民眾索取祈福。（記者王峻祺攝）

2024/09/18 13:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽媽祖文化節20日登場，金身媽祖神像自南方澳南天宮起駕後，1連3天將進行全縣海陸繞境祈福儀式，縣府今天公布民眾最期待的鑽橋腳及平安符發放地點，總計20處，預計發送5萬份平安符，由於去年3萬份壓轎金不夠發，今年「媽祖大氣加碼至5萬份」，每份還有喜氣洋洋紅包袋，供民眾索取祈福。

蘭陽媽祖文化節「平安符」今天首度亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠、身穿黃色龍袍，樣式討喜親民，背面還繡有「海陸巡安、庇佑蘭陽」字樣，搭配象徵海上女神護佑大海意象，深受民眾喜愛。

縣府表示，今年平安符總計準備5萬份，每個均裝有1張經媽祖印加持過可保平安的令符，民眾可在20日到22日間的陸巡遶境途中，前往平安符發放地點索取，數量有限、發完為止。

南天宮表示，另準備5萬份壓轎金沿途與民眾結緣，去年提供3萬份不夠發，今年一口氣準備5萬份滿足信眾需求，每張壓轎金還會以印有金媽祖神像的紅包袋裝好，提供索取祈福。

20處平安符發放及鑽轎腳時間、地點，分別為20日下午1點50分頭城慶元宮，下午5點10分礁溪德陽宮、50分礁溪協天廟及晚上7點礁溪澤蘭宮；21日上午9點半宜蘭市昭應宮、10點半五穀廟、10點45分東嶽廟，中午12點宜蘭縣政府，下午2點學進國小、3點監理站，下午4點半羅東城隍廟、5點震安宮、5點半慶安宮及6點昭靈宮。

23日早上6點半羅東聖安宮、中午12點半冬山定安宮，下午2點安永心食館、4點蘇澳全聯、5點南方澳進安宮，晚上7點南天宮。詳細地點及時間，可至官方網站查詢。

蘭陽媽祖文化節今天舉行平安符亮相記者會，40尊神像齊聚宜蘭縣府大廳會香，許多民眾前來祈福參拜，並提前索取平安符過爐祈福。黃姓民眾說，得知神像駐駕縣府特地趕來，為家人索取平安福，庇佑整年運勢平安、身體健康。

蘭陽媽祖文化節「平安符」今天首度亮相，民眾提前索取參拜。（記者王峻祺攝）

民眾將拿到的媽祖平安符過爐祈福。（記者王峻祺攝）

南方澳南天宮準備5萬份壓轎金沿途與民眾結緣，去年提供3萬份不夠發，今年一口氣準備5萬份滿足信眾需求。（記者王峻祺攝）

蘭陽媽祖文化節壓轎金今天有5萬份。（記者王峻祺攝）

蘭陽媽祖文化節「平安符」首度亮相，以大紅祥瑞色為底，正面印有喜眉笑眼的可愛Q版媽祖，頭戴鳳冠、身穿黃色龍袍，樣式討喜親民。（記者王峻祺攝）

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