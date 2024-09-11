離奇！鬼谷子竟被調包換成呂洞賓 宜蘭城隍廟報警

宜蘭市城隍廟左廂的城隍夫人殿，原陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」（右），未料光天化日下竟被人調包換成「呂洞賓」（左），圖為合成圖。（圖擷取自臉書宜蘭知識+）

2024/09/11 21:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市城隍廟香火鼎盛，今天傳出左廂的城隍夫人殿，原本陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」，光天化日下竟被人調包換成「呂洞賓」，廟方下午3點發現後趕緊報案，同時呼籲「自動還回既往不咎」。警方傍晚完成蒐證，將調閱附近民宅及路口監視器追查，由於剛好有2團進香團參拜，是否請錯神明？也會協助釐清。

廟方說，城隍夫人前面供奉的王禪老祖（鬼谷子），是昔日城隍廟裡擇日及相命業者的守護神，對城隍廟有重大歷史意義，道士今天上午10點上香時還有看到王禪老祖，未料下午3點準備離廟要再次上香，發現神尊竟變成呂洞賓！

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廟方指出，夫人殿供奉的王禪老祖較小尊，鬍鬚及拂塵都是白色的，外觀被長年香火薰得顏色較深。而遭調包的呂洞賓神像，法器、鬍鬚及大小雖與王禪老祖不同，但2尊神像若未仔細端詳，確實不易發覺。夫人殿在城隍廟左廂，多半不會注意信眾進出，懷疑是上午10點到下午3點間，有人入殿請走神明，希望能盡快歸還。

廟方說，2尊神像主祀意義不同，仍想不透調換神像者用意？警方傍晚完成採證，廟內沒有監視器，必須請附近民宅配合提供，並調閱路口監視器畫面，過濾清查進出者，由於剛好有2團進香團參拜，是否「請錯」神明，也會追查釐清。

廟方在臉書貼文公告後，網友對這起離奇神明調包案紛紛留言，「老爺夫人眼下幹壞事～不怕有報應嗎？」、「這樣掉包回去拜，也不會被保佑」、「真的有夠大膽，跟神明開這種玩笑…」、「神明也敢偷，現在現世報很快的，那位小偷趕快歸還吧！」

王禪老祖俗稱「鬼谷子」，是知名兵學家，著有《無字天書》，精通天文兵法、數術，亦即鬼谷神算；呂洞賓則受儒、佛、道3教奉祀，在道教中是8仙之一，又名呂仙祖，掌管範圍十分廣泛，被奉為姻緣、文昌、財富、健康和福祉之神。

宜蘭市城隍廟香火鼎盛，今天傳出左廂的城隍夫人殿，原陪祀供奉神機妙算「鬼谷子」被人調包換成「呂洞賓」，廟方急報警。（記者王峻祺攝）

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