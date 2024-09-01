宜蘭美術獎頒獎 海洋保育攝影作品「你在找我嗎」脫穎而出

今年宜蘭美術獎有501件參賽，攝影作品「你在找我嗎？」，摘下象徵最高榮譽的宜蘭獎。（圖由宜蘭縣府提供）

2024/09/01 23:51

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣藝術界年度盛事宜蘭美術獎，今天下午舉行頒獎典禮暨展覽開幕式，張志達的攝影作品「你在找我嗎？」，摘下象徵最高榮譽的宜蘭獎，90多件得獎作品即日起在羅東文化工場2樓天空藝廊展出。

今年宜蘭美術獎共501件作品參賽，涵蓋東、西方媒材、立體雕塑、攝影、新媒體藝術等5大類，經過初審、複審、決審，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名、銀獎及銅獎各2名、優選13名、佳作78名，今天由宜蘭縣長林姿妙頒獎。

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宜蘭獎得獎作品「你在找我嗎？」從魚市場取材，透過油質覆蓋、濃稠黑亮油污，形塑出似乎溺斃的蟹、貝、蝦、魚最後身影，讓人覺得沈重，藉此重現黑色海岸的悲歌，以攝影手法與低調觀看模式，喚起海洋生態保育的重要性。

另外，宜蘭意象獎則是鼓勵藝術家以宜蘭元素當創作基底，本屆由洪俊銘的油畫「雲開見青」獲選，作品中以蘭陽平原收割後的稻田、斑駁廠房、路旁枯樹，隱喻疫情時代與冬季的荒涼，當疫情過後春雨到來，灰暗天空顯露出藍天，緊接著是工廠復甦、良田濕潤、萬物重生，再度回到充滿希望的未來。

「你在找我嗎？」、「雲開見青」獲宜蘭縣政府文化局永久典藏，全部得獎作品將在羅東文化工場天空藝廊展至22日。

宜蘭美術獎今天舉行頒獎典禮，邀請縣長林姿妙（中）到場頒獎。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭美術獎參賽作品，涵蓋東、西方媒材、立體雕塑、攝影、新媒體藝術等5大類。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭美術獎90多件得獎作品，即日起在羅東文化工場2樓天空藝廊展出。（圖由宜蘭縣府提供）

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