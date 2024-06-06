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爭取黃仁勳設廠提夜市誘因！立委陳俊宇力薦宜蘭科學園區

宜蘭區域立委陳俊宇今在臉書向輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊話，「輝達來台設廠，鄭重推薦宜蘭科學園區！」（圖擷取自陳俊宇臉書）

宜蘭區域立委陳俊宇今在臉書向輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊話，「輝達來台設廠，鄭重推薦宜蘭科學園區！」（圖擷取自陳俊宇臉書）

2024/06/06 18:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表達將在台灣投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項，不過宜蘭區域立委陳俊宇今天在臉書喊話「輝達來台設廠，鄭重推薦宜蘭科學園區！」並提出4大優點，且最重要的是，離東門夜市、羅東夜市都只要10分鐘車程，絕對符合黃仁勳「要有好夜市」的條件。

立委陳俊宇下午約5點於臉書發文寫道，宜蘭科學園區隸屬國家科學及技術委員會（簡稱「國科會」）新竹科學園區，總面積70.99公頃，扣除公共設施及綠帶整體可供出租土地面積33.82公頃，目前已出租11.82公頃，尚有20公頃（6萬500坪），可作為輝達全面發展第2座研發設計中心的空間。

他認為，在地理區位上，經由國道五號北宜高速公路，宜蘭科學園區到大台北地區只要40分鐘，充份連結大台北生活圈。北有27公頃宜蘭運動公園，離市中心5分鐘路程，南接宜蘭縣政府以及宜蘭大學城南校區，滿足休閒、工作、運動與生活等多方面需求，配合完善的公共設施，鄰近學校及優質住宅區，充分提供安心工作環境。

他提及，未來10年，高鐵將延伸至宜蘭，宜蘭新站座落園區旁的縣政中心，建構快速便捷的公共交通路網。最重要的是，宜蘭科學園區與著名的宜蘭市「東門夜市」、羅東鎮「羅東夜市」只要10分鐘車程，絕對符合「要有好夜市」的條件！

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