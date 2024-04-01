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宜縣人氣景點武淵水火同源 傳遊客抽菸喝酒引發眾怒

冬山鄉武淵水火同源親子公園禁菸及禁止飲食。（圖由讀者提供）

冬山鄉武淵水火同源親子公園禁菸及禁止飲食。（圖由讀者提供）

2024/04/01 18:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點冬山鄉武淵水火同源親子公園，傳出遊客在人工草皮上野餐、抽菸、喝酒，讓不少人望而卻步，或臨時轉移陣地，消息曝光後引發眾怒；冬山鄉公所今天回應，現場有禁菸及禁止飲食公告，會派員加強勸導，請各界遵守規定。

網友上網貼文指出，武淵水火同源還好嗎？花了大錢整修新增設施，昨天下午去時，突然聞到陣陣菸味，原來有群家長在人工草皮上野餐，桌子、椅子十分齊全，抽菸的抽菸、喝酒的喝酒，男男女女好不快活，因被熏得受不了而轉移陣地，原來親子區域變得這麼FREE（自由）。

文章PO出後，網友回應，「這陣子假日去聞到濃濃二手菸」、「無良家長一堆」、「除了抽菸、喝酒，竟然還有人自備麥克風唱歌」，部分遊客脫序行為引起撻伐聲浪。

冬山鄉公所觀光產業發展所獲報後，調閱武淵水火同源親子公園昨天的監視畫面，畫面中有遊客在人工草皮上野餐、抽菸；觀光所表示，園區禁菸、禁止飲食公告，若發現抽菸情形，請拍照或錄影向縣府衛生局檢舉，飲食部分尚無罰責，現階段以勸導為主。

冬山鄉武淵村蘊藏的天然氣隨湧泉冒出，點燃後出現「火出水中」奇景，縣府6年前在國5高架路面武淵段底下闢建武淵水火同源遊憩區，鄉公所後來另設第二園區，去年11月完工啟用，新、舊園區連成一片，定位為親子公園，有大碗公造型溜滑梯、泡腳池、人工草皮、爬網、滾輪溜滑梯、沙坑、探索涵洞等設施，由鄉公所維管。

水火同源親子公園最大特色是上方有國5高架路面遮陽蔽雨，雨天也可以玩，成了熱門親子遊憩景點，根據統計，假日一天吸引上千人造訪。

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園區的沙坑遊憩設施。（圖由讀者提供）

園區的沙坑遊憩設施。（圖由讀者提供）

現場的禁菸公告。（圖由讀者提供）

現場的禁菸公告。（圖由讀者提供）

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