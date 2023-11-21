宜縣首座社會住宅倉前安居開工 興建395戶預計2027年完工

宜蘭縣首座社會住宅倉前安居今天舉行開工典禮，由行政院長陳建仁（中）執鏟。（記者江志雄攝）

2023/11/21 14:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣首座社會住宅倉前安居今天舉行開工典禮，由行政院長陳建仁執鏟，將興建2棟大樓共395戶，預計2027年完工，縣內另外2處社會住宅坤門安居、宜蘭新生段也在規劃中，全縣合計興辦873戶社宅。

倉前安居的建築基地位在羅東鎮倉前路，即羅東靖廬舊址對面的國有地，此案由國家住宅及都市更新中心主辦，建造地下3層、地上13與14層的2棟大樓，總工程經費21億8000多萬元，全數由中央出資，完工後只租不售，租金是周邊中古屋的5到8折；陳建仁、內政部政次暨國家住都中心代理董事長花敬群等人參加開工典禮。

陳建仁說，總統蔡英文上任後很關心居住正義，興建社會主宅是關鍵項目，2016年起全力推動8年興辦20萬戶社宅，目標是興建12萬戶、包租代管8萬戶，明年底可望達到原目標的107％，社會住宅不只提供居住，更要讓民眾住得舒適、安全，同步導入綠建築、耐震標章、太陽能光電。

陳建仁說，中央在宜蘭規劃3處社宅，倉前安居是第一座，最大特色是結合建築基地留存的羅東聯勤被服廠歷史建築，形成新的文化據點，建立社宅興辦新標竿。

倉前安居有3種房型，套房型255戶，每戶約15坪，2房型108戶，每戶27到29坪，3房型32戶，每戶35坪，完工啟用後的租金，是附近中古屋房租的5到8折價位。

建築基地上的羅東聯勤被服廠裁剪縫紉倉庫、裁剪縫紉大樓等2棟歷史建築，當年運用美援經費重建，一併納入倉前安居社宅規劃設計，轉型為文化觀光廊道。

倉前安居建築基地上的羅東聯勤被服廠裁剪縫紉大樓（如圖）歷史建築，一併納入規劃設計，轉型為文化觀光廊道。（記者江志雄攝）

倉前安居設計圖。（圖由國家住宅及都市更新中心提供）

倉前安居的建築基地位在羅東鎮倉前路上。（記者江志雄攝）

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