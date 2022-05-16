為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    羅東首座共融式公園啟用滿月 溜滑梯安全性遭質疑

    羅東鎮九號公園遊戲場啟用滿月，人氣設施溜滑梯安全性遭質疑。（記者江志雄攝）

    羅東鎮九號公園遊戲場啟用滿月，人氣設施溜滑梯安全性遭質疑。（記者江志雄攝）

    2022/05/16 17:26

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場啟用滿月，人氣設施磨石材質溜滑梯被指設計不佳，滑下後容易撞到後腦勺，羅東鎮民代表會主席李錫欽等人今天到園區會勘後要求改善；鎮公所回應，已請廠商評估處理。

    羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場斥資1180萬元建造，4月15日啟用，成為休閒遊憩新據點，園區開幕1個月後，李錫欽邀集羅東鎮民代表張蕙蘭、林美滿、林意評、民進黨羅東鎮長參選人黃適超入園了解現況，發現部分排水孔阻塞造成積水，溜滑梯也有安全疑慮。

    林意評說，溜滑梯問題出在緩衝不夠，滑到末端時屁股先著地，頭容易後傾，如果稍有不慎，後腦勺恐撞到堅硬的磨石，許多家長帶著小孩玩溜滑梯，在旁看得膽戰心驚，建議鎮公所儘快改善防患未然。

    李錫欽等人指出，九號公園欠缺廁所，導致入園遊玩鄉親如廁不便，且停車空間嚴重不足；黃適超認為，宜蘭多雨，希望增設遮雨遮陽設施，營造成更舒適的遊憩空間。

    羅東鎮公所表示，九號公園的磨石溜滑梯、船型遊具、鞦韆等遊戲設施均符合安全規定，會聽取各方意見持續優化，譬如協調廠商在溜滑梯末端增設緩衝鋪面，減少高低落差，一併改善園區積水，並視大眾使用情形，在合適地點設置廁所，另在第2期工程增加遮雨遮陽設施，滿足遊客需求。

    羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場斥資1180萬元建造。（記者江志雄攝）

    羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場斥資1180萬元建造。（記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    羅東首座全齡共融式公園 啟用
    2022/04/16 05:30

    羅東首座全齡共融式公園 啟用
    羅東首座共融式公園啟用 親子齊盪鞦韆 夏季玩噴水池
    2022/04/15 20:59

    羅東首座共融式公園啟用 親子齊盪鞦韆 夏季玩噴水池

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    長達50公尺 北市最長磨石子溜滑梯啟用
    2022/04/15 16:59

    長達50公尺 北市最長磨石子溜滑梯啟用
    南投首座大型親子共融公園 巨無霸磨石子溜滑梯完工
    2021/09/30 07:30

    南投首座大型親子共融公園 巨無霸磨石子溜滑梯完工

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播