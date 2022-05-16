羅東首座共融式公園啟用滿月 溜滑梯安全性遭質疑

羅東鎮九號公園遊戲場啟用滿月，人氣設施溜滑梯安全性遭質疑。（記者江志雄攝）

2022/05/16 17:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場啟用滿月，人氣設施磨石材質溜滑梯被指設計不佳，滑下後容易撞到後腦勺，羅東鎮民代表會主席李錫欽等人今天到園區會勘後要求改善；鎮公所回應，已請廠商評估處理。

羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場斥資1180萬元建造，4月15日啟用，成為休閒遊憩新據點，園區開幕1個月後，李錫欽邀集羅東鎮民代表張蕙蘭、林美滿、林意評、民進黨羅東鎮長參選人黃適超入園了解現況，發現部分排水孔阻塞造成積水，溜滑梯也有安全疑慮。

林意評說，溜滑梯問題出在緩衝不夠，滑到末端時屁股先著地，頭容易後傾，如果稍有不慎，後腦勺恐撞到堅硬的磨石，許多家長帶著小孩玩溜滑梯，在旁看得膽戰心驚，建議鎮公所儘快改善防患未然。

李錫欽等人指出，九號公園欠缺廁所，導致入園遊玩鄉親如廁不便，且停車空間嚴重不足；黃適超認為，宜蘭多雨，希望增設遮雨遮陽設施，營造成更舒適的遊憩空間。

羅東鎮公所表示，九號公園的磨石溜滑梯、船型遊具、鞦韆等遊戲設施均符合安全規定，會聽取各方意見持續優化，譬如協調廠商在溜滑梯末端增設緩衝鋪面，減少高低落差，一併改善園區積水，並視大眾使用情形，在合適地點設置廁所，另在第2期工程增加遮雨遮陽設施，滿足遊客需求。

羅東鎮九號公園全齡共融式遊戲場斥資1180萬元建造。（記者江志雄攝）

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