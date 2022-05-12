文化紓困遭質疑跳票 宜縣府：已補助460萬元

時代力量宜蘭縣黨部質疑，縣府去年承諾的紓困方案，沒有下文。（記者蔡昀容攝）

2022/05/12 19:05

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國內疫情升溫，時代力量宜蘭縣黨部表示，宜蘭縣文化局去年承諾文化產業紓困，至今沒下文，質疑縣府跳票，是想放生藝文產業嗎？去年取消童玩節、媽祖文化節的8000萬元餘款又用去哪？縣府回應，已核准紓困補助藝文工作者約460萬元，而8000萬元，多數用於觀光振興。

時力縣黨部表示，表演藝術產業籌備期長，收入僅靠演出票房，目前面臨演出人員、觀眾確診、居隔，影響票房，演出甚至被迫取消，宜蘭縣身為文化重鎮，縣府不應忽略對藝文界的照顧。

羅東鎮縣議員參選人楊坊翔說，去年受三級警戒影響，民間演出、活動紛紛取消，縣府也取消舉辦童玩節、馬祖文化節，剩餘8000萬元，承諾編入預算紓困，但目前完全沒有相關資訊，這些錢都去哪了？

宜蘭市縣議員參選人林正芳表示，縣府去年承諾文化界1月起進行紓困補助，如今4個月過去了，仍未見縣府把這筆預算送進議會，質疑經費到底移去哪？縣府網站的紓困方案，點進去仍轉到文化部去年的補助方案，沒有更新，縣府在紓困上沒有扮演角色，是在糊弄宜蘭文化人嗎？

縣文化局回應，已編列980萬元，供藝文工作者紓困，縣內有158個表演團體、500多名街頭藝人、超過200個個人文創工作室，已透過相關協會通知申請，今年1月至4月，已核55件、460多萬元；如需申請，可洽縣文化局。

至於8000萬元花去哪？縣府說明，大部分作為振興觀光使用，「振興國旅觀光產業整合行銷計畫」1800萬元、「五告誠意Fun心遊蘭陽觀光振興計畫」5638萬餘元，分由各局處執行，如工旅處執行自由行住宿加碼送電子消費抵用券，補助10萬2400人次，團體旅遊則補助5796人次；另，有500萬撥給消防局購置救災消防衣帽鞋。

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