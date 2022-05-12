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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭+1186！24家診所成立就醫綠色通道 染疫疑慮者優先看診

    宜蘭縣今天新增1186個本土病例，累計確診個案首度破萬，共1萬0739例。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜蘭縣今天新增1186個本土病例，累計確診個案首度破萬，共1萬0739例。（圖由宜縣衛生局提供）

    2022/05/12 16:25

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增1186例本土病例，累計確診個案首度破萬達1萬0739例，為因應疫情需求，縣內有24家診所成立武漢肺炎就醫綠色通道，讓高溫急症或生命徵象不穩定的病人優先看診。

    今天同時也是國際護師節，宜蘭縣長林姿妙感謝他們的犧牲奉獻，包含前進高風險地區設站篩檢、設立疫苗快打站，協助防疫工作順利推動，她在縣府防疫記者會上也特地向辛苦的白衣天使獻上最高敬意。

    宜蘭縣已有國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛及聖母醫院、宜蘭仁愛醫院等4家醫院開設防疫門診，服務快篩或PCR陽性病患，另有24家診所設立武漢肺炎就醫綠色通道，開放有染疫疑慮病患優先看診，盼透過分流機制，紓解醫院急診室人潮。

    加入就醫綠色廊道的診所，以有兒科醫師駐診醫療院所為主，看診對象不分年齡層，宜縣溪北地區有9家，溪南地區15家，合計24家加入服務行列。

    縣府衛生局長徐迺維說，隨著疫情升溫，不明感染源愈來愈多，以宜縣昨天979例本土個案為例，其中有786例感染源不明，今天的1186確診個案仍在持續疫調。

    校園疫情部分，宜縣今天新增確診學生數199人、教職員工20人，學生累計個案1815人、教職員工152人。

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    宜縣24家診所成立武漢肺炎就醫綠色通道，圖為縣內溪北地區的合約診所。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜縣24家診所成立武漢肺炎就醫綠色通道，圖為縣內溪北地區的合約診所。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜縣溪南地區的武漢肺炎就醫綠色通道。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜縣溪南地區的武漢肺炎就醫綠色通道。（圖由宜縣衛生局提供）

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