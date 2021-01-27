驚悚！蘇澳中原市場燈籠佈置像靈堂 民怨觸霉頭

蘇澳中原市場於1972年興建，至今已有49年歷史，但近期市場的燈籠佈置，卻讓民眾抱怨，讓市場看起來像靈堂。（圖由曾壹靖提供）

2021/01/27 13:17

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘇澳鎮中原市場近期由鎮公所進行春節佈置，掛上紫色、藍色、紅色及黃色的燈籠，但有攤商看了覺得像靈堂，直呼很觸霉頭，蘇澳鎮民曾壹靖也拍下照片po上臉書，直言佈置根本是驚悚大作；蘇澳鎮長李民哲坦言，確實收到攤商反應，燈籠佈置像靈堂，會在29日前全數更換為紅色。

蘇澳中原市場於1972年興建，至今已有49年歷史，鎮公所最近斥資約1400萬元，除為中原市場作耐震補強，更連同新馬市場，一起施作排水與地板整修工程，中原市場周邊也新建不少人行步道，盼能讓老市場重新活起來。

不料，公所近期在中原市場掛設燈籠燈飾，要增添新年喜氣，但包含紫色、藍色、紅色 及黃色的燈籠，被民眾與附近攤商發現，在夜晚讓市場看起來，有如往生者的靈堂，相當觸霉頭，紛紛向公所反映。

曾壹靖指出，他每周都會經過中原市場，公所近期對市場做了很多事，幾乎已煥然一新，但春節的燈飾佈置卻很糟糕，跟過年氣氛完全不符，還很像告別式現場，不少長輩覺得觸霉頭。

李明哲說，公所確實有接到攤商的反應，希望燈籠佈置能全部換成紅色，這樣看起來比較喜氣，經過與攤商溝通後，鎮公所這兩天會積極處理，預計29日能將燈籠全數換成紅色。

蘇澳中原市場於1972年興建，至今已有49年歷史。（圖由曾壹靖提供）

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