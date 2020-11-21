淨灘限定！ 宜縣府發行小燕鷗海洋貨幣

宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

2020/11/21 16:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及25家夥伴商家共襄盛舉；縣府說，參與活動的民眾在完成海洋教育課程及淨灘行動後，將撿拾的垃圾現場兌換限量發行的小燕鷗海洋貨幣，持貨幣到縣內25間商家消費，將享有優惠。

宜蘭海岸線長達101公里，擁有豐富的漁業資源及多樣的海岸景觀，海洋資源永續是相當重要的課題，尤其每年4到8月是海洋指標生物小燕鷗來到宜蘭海岸線及出海口繁殖的季節，由於小燕鷗習性會築巢於裸露石礫地或沙灘上，過去常有攝影愛好或自然觀察者捕捉到小燕鷗與垃圾為鄰的畫面，發人省思。

縣府以小燕鷗為圖樣，發行海洋貨幣，邀請社會各界一同參與小燕鷗巡守淨灘行動，在清淨海洋的同時也親近海洋，認識物種更進一步守護生態。

農業處指出，這次活動參與的除了淨灘的民眾之外，還有許多認同海洋保育理念的夥伴商家，參與商家必須自願承諾店內減塑，包括不主動提供一次性塑料用品、主要包材無塑化、提供或鼓勵民眾自備環保袋等實踐減塑行動。

農業處指出，這些商家也提供海洋貨幣消費優惠，民眾持有海洋貨幣，到無尾港文教促進會、大鯖魚夢工廠、奇麗灣珍奶文化館、喫麥兒手作西點、初本丸飯糰專賣店及女兒熱狗等商家消費，都會享有優惠，有些商家更推出買一送一的方案，明年縣府也將繼續舉辦淨灘活動及招募夥伴，期待有更多在地民眾與企業參與。

宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

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