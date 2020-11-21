為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    淨灘限定！ 宜縣府發行小燕鷗海洋貨幣

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    2020/11/21 16:01

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及25家夥伴商家共襄盛舉；縣府說，參與活動的民眾在完成海洋教育課程及淨灘行動後，將撿拾的垃圾現場兌換限量發行的小燕鷗海洋貨幣，持貨幣到縣內25間商家消費，將享有優惠。

    宜蘭海岸線長達101公里，擁有豐富的漁業資源及多樣的海岸景觀，海洋資源永續是相當重要的課題，尤其每年4到8月是海洋指標生物小燕鷗來到宜蘭海岸線及出海口繁殖的季節，由於小燕鷗習性會築巢於裸露石礫地或沙灘上，過去常有攝影愛好或自然觀察者捕捉到小燕鷗與垃圾為鄰的畫面，發人省思。

    縣府以小燕鷗為圖樣，發行海洋貨幣，邀請社會各界一同參與小燕鷗巡守淨灘行動，在清淨海洋的同時也親近海洋，認識物種更進一步守護生態。

    農業處指出，這次活動參與的除了淨灘的民眾之外，還有許多認同海洋保育理念的夥伴商家，參與商家必須自願承諾店內減塑，包括不主動提供一次性塑料用品、主要包材無塑化、提供或鼓勵民眾自備環保袋等實踐減塑行動。

    農業處指出，這些商家也提供海洋貨幣消費優惠，民眾持有海洋貨幣，到無尾港文教促進會、大鯖魚夢工廠、奇麗灣珍奶文化館、喫麥兒手作西點、初本丸飯糰專賣店及女兒熱狗等商家消費，都會享有優惠，有些商家更推出買一送一的方案，明年縣府也將繼續舉辦淨灘活動及招募夥伴，期待有更多在地民眾與企業參與。

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府今在蘇澳岳明國小公布發行的海洋貨幣，並舉辦小燕鷗巡守隊淨灘活動，招募近200位民眾以及數家夥伴商家共襄盛舉。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗栗母乃石滬淨灘 清出252公斤垃圾
    2020/11/08 13:07

    苗栗母乃石滬淨灘 清出252公斤垃圾
    連15年淨灘愛地球 墾丁潛水公司呼籲「減塑」生活
    2020/10/31 21:32

    連15年淨灘愛地球 墾丁潛水公司呼籲「減塑」生活

    立軒天善熱銷破8成 三房熱烈搶購中
    澎湖強制動員千人淨灘 沙灘太乾淨無功而返
    2020/10/31 11:31

    澎湖強制動員千人淨灘 沙灘太乾淨無功而返
    學童冒強風海邊淨灘 撿到這個瓶子好訝異
    2020/10/25 18:35

    學童冒強風海邊淨灘 撿到這個瓶子好訝異
    宜蘭縣今日熱門
    蘭陽文學獎 4大類22人獲獎
    2020/11/15 05:30

    蘭陽文學獎 4大類22人獲獎

    〈小檔案〉第9屆蘭陽文學獎得獎名單
    2020/11/15 05:30

    〈小檔案〉第9屆蘭陽文學獎得獎名單

    宜蘭綠九市場 獲經濟部3星優良市集
    2020/11/15 05:30

    宜蘭綠九市場 獲經濟部3星優良市集

    三貂角外海漁船對撞半沉 8名船員摸黑跳船逃生
    2020/11/15 17:53

    三貂角外海漁船對撞半沉 8名船員摸黑跳船逃生 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播