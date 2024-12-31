元旦升旗 桃園13區公所同步舉行

桃園市十三區公所元旦將同步舉行升旗典禮，主場地的中壢區升旗典禮元旦上午八點於龍岡大操場登場，現場有卅六公尺×廿四公尺的巨幅國旗展旗儀式。（桃市民政局提供）

2024/12/31 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市十三區公所元旦將同步舉行升旗典禮，以「朝氣滿桃、歡慶元旦」為主題，主場地的中壢區升旗典禮元旦上午八點於龍岡大操場登場，現場有卅六公尺×廿四公尺的巨幅國旗展旗儀式（見左圖，桃市民政局提供），搭配「朝氣滿桃」四顆巨型氣球，歡迎民眾共襄盛舉，或就近參與各區公所舉辦的升旗典禮，主場地周邊當日開放紅黃線停車。

中壢主場地 藝人獻唱、鼓陣演出

市府民政局表示，中壢主場地升旗典禮將邀請全運會田徑男子四百公尺跨欄金牌得主彭名揚、中華職棒年度打擊王梁家榮共同擔任雙領唱，帶領現場民眾高唱國歌，另有聖義戰鼓隊的鼓陣演出、瘋狂麥克斯領舞的活力健康操、南方二重唱深情獻唱，同時有新興高中樂儀隊、爵士啦啦隊、競技啦啦隊、合唱團帶來的多元表演。

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龍岡大操場旁開放紅黃線停車

民政局表示，為維持活動進行順暢，請民眾多搭乘大眾運輸工具至會場，可於桃園客運中壢公車站搭乘桃園客運「112南」，或至中壢火車站後站搭乘桃園客運5098（往大溪方向），於游泳路口下車、步行即可抵會場；自行開車者，龍岡大操場周邊（龍岡路三段雙向、游泳路會場側、龍慈路雙向）開放紅黃線停車，龍岡路三段四六○巷不開放停車。

民政局表示，元旦當天除了中壢區主場地，各區公所分別於桃園區青溪公園、平鎮區平鎮高中、八德區八德國小、楊梅區公所前廣場、蘆竹區南崁國中、大溪區僑愛里市民活動中心、大園區公所前廣場、龜山區中山天幕廣場、龍潭區公所正門廣場、新屋區新屋國小、觀音區公所前廣場、復興區介壽國小舉辦升旗典禮，並規劃豐富活動，歡迎民眾就近參與。

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