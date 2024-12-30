桃市角板山觀光場域再造 週末開放

角板山行館梅園目前花開約2成。（記者李容萍攝）

2024/12/30 05:30

明年1月4日 梅花季同步迎賓 增設夜間景觀燈 霹靂大偶Cosplay首演

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府獲中央補助進行「北橫故事—角板山觀光場域再造工程」，活化日式建築、重塑行館主入口意象、闢建停車空間等，並增設夜間景觀矮燈延長園區開放時間。配合「角板山梅花季」於明年一月四日登場，園區完工同步開放，當日邀請知名霹靂布袋戲和霹靂Cosplay團隊聯合演出，為「探索北橫」觀光品牌冬季活動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

行館梅園目前花開約2成

桃市復興區角板山行館梅園面積約二公頃，種植二百九十六棵梅樹，隨著冷氣團一波波報到，越冷越開花的梅花目前花開約二成，預計明年一月中旬盛開；昨日天氣放晴，不少民眾前往踏雪尋梅，市府風景區管理處統計，角板山昨天湧入逾四千二百人，是本月單日遊客人數最多的一天。

風管處長廖育儀表示，角板山園區再造工程聚焦樟腦收納場事務所日式建築構造修復活化、行館主入口意象重塑、增加公用停車空間、優化園區內景觀及增設休憩平台，並改善茶坊設施等。另在維護生態環境前提下，增加卅盞夜間景觀矮燈，點亮園區內十二座國際級藝術品，盼延長遊客停留和遊憩時間；館內並以「旅繪角板山」為策展主題，以藝術結合現代科技呈現，透過不同時期的旅行家、藝術家，帶領民眾從不同的角度欣賞角板山自然人文之美。

市府觀光旅遊局長周柏吟指出，角板山梅花季將於明年一月四、五日及十一、十二日的二個週休假日登場，開幕活動邀請霹靂布袋戲「素還真」、「一頁書」大戲偶，與穿戴精緻服飾道具與妝髮，以一比一還原每尊霹靂布袋戲偶的Cosplay團隊，配合梅園環境規劃「梅林獻蹤」演出主題，讓遊客近距離觀賞操偶師純熟技巧，另有龍鬚糖製作、畫扇美學、捏麵人體驗及剪紙藝術等傳統技藝展示。

小烏來、羅浮溫泉小旅行

周柏吟說，探索北橫冬季遊程不只賞梅，建議遊客可結合鄰近的小烏來風景區和羅浮溫泉等景點，周邊還有枕頭山魅力商圈、角板山形象商圈美食與住宿，規劃一日或二日遊小旅行，還可參加「探索北橫─離你最近的芬多精仙境」活動抽獎。

角板山觀光場域再造，配合梅花季，同步於明年1月4日登場，邀請知名霹靂布袋戲和霹靂Cosplay團隊聯合演出。（桃園市觀旅局提供）

角板山觀光場域再造，增設夜間景觀矮燈，點亮12座國際級藝術品。（記者李容萍攝）

角板山梅花季將於明年1月4日登場。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法