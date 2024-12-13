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    首頁　>　桃園市

    桃園「食享冰箱」據點翻倍 今年照顧13萬弱勢

    平鎮區建安里長葉姜双鳳（右一）推動「享食冰箱」有功，民政局表揚。（桃市府提供）

    平鎮區建安里長葉姜双鳳（右一）推動「享食冰箱」有功，民政局表揚。（桃市府提供）

    2024/12/13 05:30

    12區73個據點媒合 分享逾12公噸即期食品 40個蔬果產銷班將加入

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市在各行政區（復興區除外）設立「食享冰箱」，活用即期食品，推動惜食觀念，減輕弱勢家庭的經濟負擔，今年新增卅六個據點，累計達七十三個，統計今年分享超過十二公噸食物、照顧逾十三萬人次。

    葉姜双鳳 受邀大學分享理念

    民政局長劉思遠表示，「食享冰箱」媒合社區資源，協助里長取得食材或即期食品，以里辦公處或市民活動中心做為發放據點，照顧實際有需要的市民，達到資源不浪費的理念，業者也不需要花費成本，將下架物資運送到焚化爐銷毀。

    民政局昨表揚食享冰箱有功人員，平鎮區建安里長葉姜双鳳等卅六個新增據點的里長獲獎，市長張善政一一頒發感謝狀，他致詞表示，鼓勵更多里長加入行列，擴增食享冰箱據點，給予弱勢族群實質幫助，讓桃市成為充滿溫情的城市。

    葉姜双鳳說，以關心弱勢家庭與長者為出發點，設置食享冰箱，廣邀里民分享即期食品，讓有需要的弱勢者領用，大受好評，她因此受邀到輔仁大學分享理念，激發學生對社會責任與公共福祉的思考。

    呂峻安 24小時不打烊服務

    八德區高明里長呂峻安結合關懷據點設置食享冰箱，廿四小時不打烊，透過供餐服務與分享即期食品，鼓勵里民關心社區裡的弱勢家庭，還透過志工檢整食品分送給民眾，將剩食變續食。

    此外，農業局響應食享冰箱2.0計畫，已邀集四十個蔬果產銷班，將產量過剩或不符合銷售規格的蔬果，導入食享冰箱，以減少食物浪費；民政局以十三個區都有食享冰箱據點為目標，將結合更多商家與志工的力量，擴大服務範圍，推動社會公益。

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