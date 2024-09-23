桃園鼓勵家戶接下水道 9銀行推優貸

桃園為提高民眾接管意願，協調九家銀行推優惠貸款方案，經改造的後巷更加明亮。（水務局提供）

2024/09/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續推動污水下水道接管工程，市府水務局表示，用戶接管過程常需要民眾拆除後巷房屋增建物，提供用戶排水設施必要的配置空間，為協助民眾解決資金調度問題，市府在既有「三免費兩補助」配套措施下，尋求多家銀行協助推出貸款優惠方案，目前有九家銀行推出優惠貸款方案，希望能提升用戶接管意願，加快污水下水道建設腳步。

減輕民眾接管所衍生費用

水務局表示，日前邀請各銀行業者協商，透過充分說明，讓銀行業者了解提供優惠貸款服務，除了能將資金提供給有需求的族群，也對環境改善提供助力，並能達成社會責任，將資源導向最有需要的地方，目前包括合作金庫商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、台中銀行、聯邦銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、玉山銀行等銀行業者，願意推出桃園市污水下水道用戶排水設備接管優惠貸款方案供民眾運用。

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水務局表示，桃園市已完成約廿三萬戶污水下水道用戶接管，未來透過各銀行業者的優惠貸款方案，可有效減輕民眾在配合污水下水道用戶接管過程衍生的經濟開銷，也讓銀行業者在企業永續經營中融入ESG（環境、社會責任及公司治理）理念的發展目標，進一步提升民眾配合污水下水道用戶接管工程的意願，創造民眾、企業與政府三贏。

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