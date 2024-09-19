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    首頁　>　桃園市

    桃園公寓大廈修繕補助 民怨太早用罄

    桃園市大園有社區八月申請大廈修繕補助，發現經費用罄申請不到。（住戶提供）

    桃園市大園有社區八月申請大廈修繕補助，發現經費用罄申請不到。（住戶提供）

    2024/09/19 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市今年度公寓大廈共用設施維護修繕補助辦法執行計畫三月開始收件，有社區管理委員會不知道，八月申請五萬元公共安全補助，才知市府建築管理處比往年提早受理申請，經費已用罄，而申請不到，像「變相懲罰」；建管處官員回應，提早開放申請是為讓社區有充裕時間作業，將研擬即時揭露補助經費剩餘額度，避免爭議。

    建管處公寓大廈科長林彥谷說，往年六、七月開放申請至十或十一月底，今年提早從三月十一日受理至十月底，一至七項補助經費四千多萬元，八月廿一日就用完，社區可在建管處網站或加入公寓大廈科line帳號「寓見桃園」留意相關訊息。

    議員王珮毓表示，跟建管處說過，開放補助時，希望統一發文給所有公寓大廈管委會，但全市多達八千個，紙本發文量較大，會再跟建管處討論是否有更即時的機制，告知管委會申請狀況，方便評估作業時間。

    大園區國際高鐵捷運首站管委會李姓主委說，社區進行封板工程改善花費十一萬元，欲向建管處申請五萬元公共安全補助，因無物業管理，都自行辦理，未收到建管處來函宣導，完全不知道提早開放申請，未獲補助對社區很傷。

    郭小姐抱怨，以往都七月底左右開始收件，今年八月十九日送件時排在候補，之後要補件就說不行申請了，一堆社區改善經費都沒辦法補助。

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